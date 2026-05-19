Educación sube el salario a 200 euros mensuales hasta 2028 pero los sindicatos lo rechazan

Tira y afloja entre la Conselleria de Educación y los sindicatos educativos con motivo de la huelga indefinida. Tras la reunión de ayer que comenzó a las 16 horas y finalizó a las dos de la madrugada de este día, los sindicatos han rechazado el nuevo incremento salarial de hasta 200 euros mensuales. Una subida que se reflejaba de la siguiente manera: 75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028. Los convocantes de esta huelga indefinida siguen "descontentos" con la propuesta de Educación.

La Mesa Sectorial estuvo conformada, en la parte sindical, por STEP, CSIF, CCOO y UGT. Se reunieron durante diez horas en la sede de Educación ubicada en Campanar para intentar llegar a un acuerdo que se resiste, aunque hay ciertos puntos donde se ha logrado cierta sintonía como en las ratios o la simplificación burocrática. El quebradero de cabeza está en el salario.

200 euros al mes es el "tope"

Los salarios fueron el último punto que se trató en esta reunión maratoniana. A las 00:30 de esta pasada noche la Conselleria solicitaba un receso para presentar un nuevo documento en el cual la proposición era la siguiente: 200 euros al mes de forma progresiva con 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, defendieron este último incremento (el primero fue de 120 euros mensuales) indicando que es el "tope" al que va a llegar la Generalitat Valenciana. Educación pidió la paralización de la huelga, algo que los sindicatos rechazaron anoche, y se ha emplazado una nueva reunión hoy a las 14 horas.

"Otro paso muy importante"

En declaraciones a los medios de comunicación, la consellera valenciana consideró que se ha dado "otro paso muy importante para el alumnado de la Comunidad Valenciana". Ortí justificaba el último documento presentado con un incremento salarial que "colocará el profesorado de la Comunidad Valenciana en tercer lugar, solo por detrás Navarra y el País Vasco".

La Generalitat Valenciana quiere las mejores condiciones para los alumnos valencianos y "nuestro trabajo va siempre en ese sentido" afirmaba la responsable educativa. De cara a la reunión de hoy, Carmen Ortí se mostraba muy confiada en que se va a llegar a buen término. "Cerraremos algún acuerdo, estoy segura", mantenía Ortí.

El rechazo de los sindicatos

STEPV, CSIF, CCOO, UGT y ANPE mostraron su disconformidad a lo planteado por la Conselleria de Educación. Para el sindicato mayoritario, STEPV, en palabras de su portavoz, Marc Candela, creen que les están "complicando la vida" y que "aún falta" para llegar a un entendimiento. Desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza se agradecía el "esfuerzo in extremis" y con respecto a la próxima reunión, el presidente valenciano de ANPE, Laurén Barcena aseveraba que "veremos si se puede mejorar aún más", en referencia a la propuesta de Educación.