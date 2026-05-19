La Policía Nacional interviene 39 obras falsificadas de Miró, Saura y Basquiat en Valencia

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana ha finalizado una intensa investigación que se ha saldado con la intervención de 39 obras de arte falsificadas. Estas creaciones estaban firmadas y atribuidas falsamente a los reconocidos artistas internacionales Antonio Saura, Joan Miró y Jean-Michel Basquiat, según ha comunicado oficialmente la Generalitat.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha detallado que las pinturas intervenidas han sido sometidas a un exhaustivo análisis físico. Para ello, se ha contado con la colaboración de expertos de la Fundación Antonio Saura, especialistas de la Fundación Joan Miró y un perito centrado en la obra del artista estadounidense. Tras la evaluación, todos los profesionales han emitido informes técnicos que ratifican de manera concluyente que los cuadros examinados son falsificaciones.

Durante una visita a las instalaciones de la Policía de la Generalitat en Feria Valencia, donde permanecen custodiadas las piezas, Valderrama ha destacado la importancia de esta operación. El dirigente ha asegurado que la intervención subraya el trabajo constante del Grupo de Patrimonio Histórico a la hora de velar por los derechos de los creadores originales y preservar el acervo cultural.

En el transcurso de esta inspección, en la que ha estado acompañado por el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig, y la comisaria jefa del cuerpo autonómico, Marisol Conde, el conseller ha podido revisar las obras ilícitas. En concreto, el lote incautado está compuesto por catorce piezas atribuidas al aragonés Antonio Saura, veinticuatro al catalán Joan Miró y una última obra firmada a nombre de Jean-Michel Basquiat.

Las actuaciones de las fuerzas de seguridad, que dieron comienzo a finales del pasado mes de enero, han conducido también a la detención de un individuo. A este sujeto se le acusa de ser el presunto responsable de la comercialización de las creaciones fraudulentas, imputándosele delitos contra la propiedad intelectual y un delito de estafa.

El origen de la investigación se sitúa en las averiguaciones policiales sobre el actual propietario de las pinturas, residente en Valencia, que intentaba obtener certificados de autenticidad para una parte de su recién adquirida colección. Al ser citado a declarar en dependencias policiales, el comprador explicó que había adquirido la totalidad del lote a una única persona en un puesto del histórico Rastro de Valencia. Además, confirmó que, en el momento de la transacción, todos los lienzos ya presentaban las supuestas rúbricas de los autores originales.

Según han precisado los peritos encargados del caso, los cuadros tratan de replicar el estilo pictórico genuino de estos creadores contemporáneos. De hecho, los expertos señalan que las piezas incautadas constituyen un "pastiche" elaborado a partir de múltiples elementos imitados de otras creaciones originales. Asimismo, incluyen firmas falsas diseñadas meticulosamente para otorgar una falsa apariencia de antigüedad y apuntalar el engaño económico.

Finalmente, el titular de Emergencias e Interior ha puesto en valor la altísima preparación y el nivel de especialización de los agentes. En este sentido, ha garantizado que el Gobierno autonómico continuará dotando a los efectivos de los medios precisos para combatir de forma implacable esta clase de delincuencia, protegiendo así el prestigio del sector artístico y logrando que los responsables de este tipo de estafas respondan ante la Justicia.