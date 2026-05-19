Valencia ofrece en sus playas pulseras para localizar a menores extraviados y kits de emergencia para víctimas de hurtos

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido anticipar este año el comienzo de la temporada de asistencia y limpieza en su litoral debido a la creciente afluencia de ciudadanos. El operativo especial de verano se ha puesto en marcha esta misma semana, tal y como ha comunicado la alcaldesa del municipio, María José Catalá, durante su visita a la playa del Cabanyal.

Una de las novedades más destacadas de esta temporada es el tamaño del retén principal, que amplía su espacio en 40 metros y permanecerá abierto las 24 horas del día durante los próximos cinco meses. Además, la asistencia contará de nuevo con la colaboración de la Policía Nacional, que destinará a un agente de forma permanente para agilizar la tramitación de las denuncias correspondientes.

El esfuerzo del consistorio se traduce en un despliegue sin precedentes, superando por primera vez los 200 efectivos diarios. Este contingente incluye profesionales sanitarios, socorristas, personal de limpieza y agentes de la Policía Local. En este último ámbito, el número de efectivos ronda los 60 agentes, lo que supone un incremento del 50 % respecto a las cifras de 2023. Como novedad, se incorpora al patrullaje una nueva unidad equipada con patinetes eléctricos.

Pulseras para niños y mayores

En cuanto a la prevención y atención ciudadana, el Ayuntamiento pondrá a disposición de las familias 6.800 pulseras identificativas resistentes al agua. Estos dispositivos, disponibles en el retén de la Malvarrosa, permitirán localizar rápidamente a menores o personas mayores extraviadas.

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Asimismo, se ofrecerán kits de emergencia para víctimas de hurtos o robos, que incluirán ropa básica, calzado y un bonobús para facilitar su regreso a casa.

El dispositivo de salvamento está compuesto por más de un centenar de profesionales, apoyados por una sólida infraestructura que abarca 20 kilómetros de costa, desde la Malvarrosa hasta el Perellonet. Los bañistas contarán con 22 torres de vigilancia, 16 postas sanitarias y ambulancias de soporte vital, asegurando así unas playas limpias y seguras para todos los usuarios.

Finalmente, el operativo de limpieza contará con un presupuesto cercano al millón de euros y más de 40 operarios. Este plan también contempla el cuidado de los espacios adaptados, como la playa para perros de Pinedo, y respeta escrupulosamente las normativas medioambientales en los arenales del sur para proteger la temporada de nidificación de especies autóctonas como el chorlitejo.