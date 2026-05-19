Vilaplana, muy afectada en la comisión de la DANA: "Yo no sé qué hago aquí"

La periodista Maribel Vilaplana, que compartió comida y sobremesa con el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA, 29 de octubre de 2024, ha asegurado este martes en el Congreso de los Diputados que desconoce por qué ha sido citada por la Comisión de Investigación sobre la catástrofe que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia. Durante su comparecencia, ha insistido en que no tiene "nada nuevo que aportar" respecto a lo declarado ante el Juzgado de Catarroja.

Vilaplana ha comparecido ante la Comisión parlamentaria que investiga la gestión de la DANA y ha reiterado en varias ocasiones que ya respondió "a todas las preguntas de todas las partes" durante su declaración judicial. La periodista ha defendido que acude al Congreso "libre" y "asumiendo su responsabilidad", aunque ha dejado claro que no puede aportar información adicional.

En respuesta a las preguntas de la diputada de Compromís Águeda Micó, Vilaplana ha explicado que su versión de los hechos no ha cambiado porque, según ha señalado, "no han cambiado los hechos". También ha recalcado que no puede hablar en nombre de otras personas ni responder sobre las decisiones de responsables políticos. "He asumido mi responsabilidad, he acudido a un Juzgado y he hecho mi trabajo. He colaborado en todo, he aportado todo lo que sabía y más", ha afirmado durante su intervención.

La periodista ha insistido en que cualquier cuestión relacionada con el comportamiento de Carlos Mazón durante aquella jornada debe plantearse directamente al presidente valenciano. "Yo no puedo hablar por boca de otro señor", ha señalado.

Durante la comparecencia, Vilaplana también ha asegurado que no ha recibido presiones por parte del Partido Popular ni se ha sentido utilizada por el Gobierno valenciano. "No estoy coaccionada, señalada ni amenazada", ha declarado ante los diputados.

"No sé qué hago aquí"

La compareciente ha mostrado incomodidad por su citación en la Comisión y ha reconocido que este último año y medio ha sido "durísimo". Ha afirmado que desea que se esclarezca lo ocurrido durante la DANA y que finalice la situación generada alrededor de su nombre.

"Yo no sé qué hago aquí", ha llegado a afirmar durante la sesión parlamentaria. Según ha explicado, considera que la investigación afecta principalmente a responsables políticos con competencias en materia de emergencias y no a ella.

Vilaplana también ha señalado que es consciente de la repercusión pública que ha tenido su nombre desde la tragedia. "Ha llegado un punto que ya sé cuando mi nombre sale para contar algo y sé cuando mi nombre sale para tapar algo", ha indicado durante su intervención.

La periodista ha insistido en varias ocasiones en que no puede responder más allá de lo ya declarado ante la justicia y ha defendido actuar con "prudencia" y "responsabilidad" para no interferir en la instrucción judicial abierta en Catarroja.