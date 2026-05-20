30 kilos de cocaína, hachís y armas: desmantelada una red criminal en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado dedicado a la venta de sustancias ilícitas tras detener en los municipios de Dolores y Rojales, en la provincia de Alicante, a dos individuos de 36 y 37 años. Durante la operación, las autoridades han logrado incautar un total de 30 kilogramos de cocaína.

La investigación que propició estas detenciones tuvo su punto de partida en el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional en Elche. Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que un individuo se estaba dedicando de manera activa a la distribución de sustancias ilegales a mediana escala. Su principal actividad ilícita consistía en operar como proveedor para otros distribuidores menores que actuaban en la zona, creando así una red capilar para el flujo de narcóticos.

Una trama estructurada

Con el objetivo de desmantelar esta actividad delictiva, los agentes desplegaron un operativo minucioso que incluyó diversas labores de vigilancia y seguimiento. Gracias a estas pesquisas, los investigadores lograron identificar plenamente a dos personas involucradas en la trama. Se constató que ambos sujetos operaban en conjunto, dividiéndose de forma estructurada las tareas asociadas al narcotráfico para intentar eludir la acción policial en el Levante español.

La estructura del grupo criminal estaba claramente delimitada. El primer investigado era el encargado de realizar los desplazamientos por los municipios afectados. Para no ser detectado, este individuo adoptaba medidas de protección en cada uno de sus movimientos. Por su parte, el segundo sospechoso tenía asignada la función logística, la cual se basaba en la guarda, adulteración y envasado de la droga antes de que esta fuera introducida en el mercado negro.

Se llevaron a cabo registros domiciliarios en las viviendas de los implicados. Durante la entrada y registro, los agentes no solo encontraron los 30 kilos de cocaína, sino que también intervinieron casi cuatro kilos de hachís y 11.420 euros en efectivo. A esto se suma el hallazgo de una pistola del calibre 9 milímetros acompañada de su correspondiente munición, dos básculas de precisión y diversos precursores químicos indispensables para el tratamiento y adulteración de la droga antes de su venta clandestina.

Además del material estupefaciente y armamentístico, los efectivos policiales intervinieron tres vehículos. Estos automóviles eran empleados de manera habitual por uno de los detenidos para materializar las rutas de distribución. La particularidad de estos coches radicaba en que contaban con compartimentos ocultos, conocidos en el argot policial como caletas, diseñados de manera sofisticada para transportar la droga sin que fuera visible a simple vista ante un posible control policial en carretera.