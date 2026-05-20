El 78% de los docentes valencianos rechaza la oferta de Educación y mantiene la huelga

Los profesores vuelven a decir no a la propuesta del gobierno valenciano. El conflicto educativo se recrudece después de que un 78% de los profesores que han participado en la reciente consulta sindical, propuesta por STEPV, CCOO y UGT, haya manifestado su rechazo al documento de mejoras presentado por la Conselleria de Educación, dirigido por Carmen Ortí.

Sin embargo, los datos recabados por los organizadores muestran una baja participación en esa encuesta, el 41% del censo total. En cifras absolutas, a la pregunta sobre la aceptación de la propuesta autonómica, 24.427 profesionales han votado en contra. Por otro lado, un 16% del profesorado (5.156 personas) ha condicionado su voto afirmativo a la inclusión de una cláusula de revisión salarial, mientras que apenas un 6% (1.847 votantes) respaldaría el acuerdo en sus términos actuales, lo que habría supuesto la desconvocatoria del paro indefinido.

Por lo que este sondeo evidencia también que un 60% de los encuestados está dispuesto a prolongar la huelga si no se atienden sus exigencias fundamentales. Los temas que el profesorado considera prioritarios e innegociables para firmar cualquier pacto son la reducción de las ratios por aula, la mejora de las condiciones salariales y el incremento de las plantillas en los centros públicos.

La tensión entre la Administración y los representantes de los trabajadores se ha agravado por las formas en la negociación. La Conselleria entregó este martes a los sindicatos docentes un texto que calificó de definitivo, instándoles a dar una respuesta afirmativa o negativa en menos de veinticuatro horas. Las organizaciones sindicales han criticado duramente este "ultimátum" institucional, denunciando la falta de tiempo material para consultar adecuadamente a las bases.

En este sentido, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ya adelantaba antes de conocer los resultados definitivos que la oferta gubernamental carecía del aval mayoritario. El dirigente sindical ha advertido de que, ante este rechazo rotundo, exigirán reabrir la mesa de diálogo, subrayando que es la Conselleria y no los trabajadores quien ha dado por cerrado el documento.

Continúan las protestas

Mientras tanto, la presión en la calle no cesa. A lo largo del día, representantes sindicales y numerosos enseñantes se han concentrado frente a la sede del departamento en Campanar, coincidiendo con la cita negociadora. A la protesta se han sumado, además, los equipos directivos de varios colegios e institutos públicos.

Las direcciones de los centros educativos han publicado un contundente manifiesto donde exigen a la Administración autonómica una respuesta suficiente a las demandas planteadas. En el escrito, la cúpula de estos centros lanza una seria advertencia: si no se alcanza un acuerdo real que garantice la calidad de la enseñanza pública, no descartan acometer medidas extremas, entre las que incluyen la dimisión coordinada de todos los directores de la región.