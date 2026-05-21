La huelga educativa centra el debate de la sesión de control a Pérez Llorca

Nueva jornada de sesión de control en las Cortes valencianas al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Durante la mañana de hoy, la huelga educativa en los centros públicos valencianos se ha convertido en el protagonista principal del día. Antes de que comenzara la jornada parlamentaria, los sindicatos educativos se habían convocado a las puertas del hemiciclo para exigir las diferentes medidas educativas que demandan y la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Desde dentro y desde fuera

Algunos miembros de los sindicatos han podido estar dentro de las Cortes para echar al aire billetes de 75 euros con la cara de Juanfran Pérez Llorca, haciendo referencia la subida salarial propuesta por la Generalitat.

El més important del vídeo i que ningú a comentat és el MICRO OBERT entre Barrachina i Ortí… i pa variar la culpa de Mónica Oltra🥲 #VagaIndefinida #VagaEducació pic.twitter.com/D5Fytx96ae — Antonio Fer (@AntoniFersorano) May 21, 2026

La tensión se ha palpado desde el inicio de la sesión parlamentaria donde José Muñoz, portavoz del Partido Socialista valenciano, y Joan Baldoví, portavoz de Compromís, han atacado al Consell de Pérez Llorca exigiéndole soluciones para la huelga educativa.

La propuesta educativa "más ambiciosa"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la propuesta planteada por la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes para desconvocar la huelga indefinida es la "más ambiciosa" y la económicamente mejor dotada "de todas las comunidades autónomas de España" y ha resaltado que no solo lo es en materia de salarios, "que también", sino que recoge "todos los puntos que reclaman" las organizaciones sindicales como la reducción de las ratios, la simplificación burocrática o mejora de infraestructuras.

El Consell ha planteado el mayor acuerdo de mejora en las condiciones del sistema educativo valenciano. La propuesta rechazada situaba al profesorado valenciano entre el mejor pagado de toda España e incluía más de 60 medidas con las reivindicaciones sindicales. pic.twitter.com/wDyOeaY8Dy — Carmen Ortí Ferre (@carmenortiferre) May 21, 2026

Mientras manifestaba esto el presidente valenciano, los diputados socialistas y de Compromís mostraban, de pie, los billetes de 75 euros y se sumaban a la petición de los sindicatos pidiendo el cese de la consellera.

"Diálogo" como base de todo

A la salida de la sesión, Pérez Llorca se ha reunido con algunos docentes que se encontraban en la calle y ha podido atenderles con el "diálogo" como inicio de la resolución del conflicto. "Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan", ha agregado, al tiempo que ha garantizado que no va a tolerar "que se utilice a los estudiantes y a los padres como chantaje de cara al Gobierno valenciano".

Escoltar i construir junts. Eixe és el camí per continuar avançant en l'educació de la Comunitat Valenciana. Amb diàleg, respecte i voluntat d'acord per aconseguir una educació millor per a tots. pic.twitter.com/sIX5y0im5J — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) May 21, 2026

"No hay dinero"

De forma irónica, el PSOE valenciano y Compromís han ironizado con que "no hay dinero" en la Generalitat para la educación pública valenciana. "No hay ni un duro, pero sí que hay 76 millones de euros para la educación segregada, para el Opus Dei", criticaba el portavoz socialista, José Muñoz.

No hay dinero para la educación pública pero si lo hay para regalar 76 millones de euros más a los centros privados en el último año. 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/FS7594BRzk — Jose Muñoz (@JMLladro) May 21, 2026

Una protesta que compartía Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y líder del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, en su perfil de X tildando la situación de "insostenible".