PP y Vox tumban en las Cortes Valencianas la nueva tasa turística exigida por PSPV y Compromís

El Partido Popular y Vox rechazarán de forma definitiva este jueves en el pleno de Les Corts la implantación de una nueva tasa turística en la Comunidad Valenciana. Se trata de una medida exigida por el PSPV y Compromís a través de dos proposiciones de ley que decaerán ante la mayoría parlamentaria del centro-derecha. Mientras que los socialistas abogaban por un tributo estrictamente municipal, los nacionalistas exigían un recargo autonómico y local.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz parlamentario de los populares, Nando Pastor, ha justificado su negativa a resucitar este gravamen. El dirigente ha recordado que resulta inoportuno aprobar un impuesto de esta naturaleza "en el ecuador de la campaña de la renta" y en medio de "un auténtico infierno fiscal" del que ha responsabilizado directamente al Gobierno central de Pedro Sánchez. Pastor ha insistido en que no se puede asfixiar más a los contribuyentes.

Asimismo, desde la bancada popular han desmontado el relato de la izquierda sobre los supuestos beneficiarios de la recaudación. Pastor ha advertido de que existe una gran mentira orquestada por el PSOE y Compromís, ya que este tributo castiga directamente a los ciudadanos de la región. "Hay que decir claramente a los valencianos que casi el 50% del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos", ha explicado, detallando que la medida afectaría a cualquier residente que veranee en su propia tierra. Además, ha recordado que el exsecretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, ya se oponía a esta iniciativa impositiva durante la pasada legislatura.

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya derogó en 2023 la tasa que había dejado aprobada el anterior gobierno del Botánico. El representante del partido de Santiago Abascal ha defendido que "no hay que ponerle trabas al turismo", sino facilitar todos los mecanismos para que la región siga siendo un destino atractivo. Para Llanos, la iniciativa de la izquierda "no tiene ningún sentido" y se reduce a ser simplemente un impuesto añadido fruto del afán recaudatorio del socialismo y el nacionalismo.

En la trinchera de la oposición, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha intentado justificar la necesidad de su propuesta, argumentando que es la misma que aprobó la izquierda antes de ser desalojada del poder. El dirigente socialista defiende que sea un tributo municipal para que cada ayuntamiento decida su implantación. Según Muñoz, la sociedad valenciana reclama este pago, e incluso ha tratado de presionar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, asegurando que llegó a plantear su necesidad hace tiempo.

Finalmente, el dirigente de Compromís, Joan Baldoví, ha secundado la ofensiva fiscal del PSOE asegurando que los residentes sufren "una doble tasa turística". Según el nacionalista, los ciudadanos pagan cuando viajan a otras ciudades europeas y también asumen los costes de recibir visitantes. Baldoví ha tildado de patética la campaña del PP contra este impuesto y ha confirmado que los dos partidos de izquierdas se apoyarán mutuamente en sus respectivas propuestas, aunque ambas están abocadas al rotundo fracaso gracias a la firme postura del bloque conservador.