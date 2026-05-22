Aitana brilla como una 'Superestrella' en el Roig Arena de Valencia ante 16.000 personas

Aitana conquistó anoche el Roig Arena de Valencia ante más de 16.000 personas en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el recinto valenciano. Con las entradas completamente agotadas para ambas citas, la institución confirmó en un comunicado el rotundo éxito de una velada que consolida a la artista como la gran princesa del pop en español.

Desde horas antes del inicio del espectáculo, los alrededores del pabellón se transformaron en un vibrante punto de encuentro para sus seguidores. Una impresionante marea de fans, teñida por completo de azul en referencia a 'Cuarto Azul'. Las estrellas también completaron la estampa visual, convertidas ya en un símbolo compartido que acompaña a 'Superestrella', el himno que define este dulce momento profesional y que forma parte del imaginario emocional de su entregado fandom.

El estallido de euforia llegó con la aparición de la artista sobre el escenario, recostada en la cama de ese íntimo 'Cuarto Azul' que guía la narrativa del show. Al ritmo de '6 de febrero', el Roig Arena vibró en una noche diseñada para el recuerdo, donde cada estrofa fue coreada con pasión por un público que llevaba meses esperando el reencuentro.

A lo largo de la actuación, Aitana repasó los grandes éxitos de su trayectoria, enlazando la energía rítmica de 'Más' o 'Los Ángeles' con la frescura de 'Mon Amour' y 'Formentera'. Hubo espacio para la intimidad con desgarradoras baladas como 'Vas a quedarte' o 'Cuando hables con él', y sorprendió al público con nuevas sonoridades al fusionar el atrevido dancebreak de 'Miamor' con el icónico 'Toxic' de Britney Spears.

Aitana 'fallera'

Tal fue el agrado hacia la cantante por parte del público que Aitana se fijó en uno de los grandes detalles de la pista, un cartel de Aitana vestida de fallera. La artista catalana prometió acudir algún año a las Fallas y, por tanto, Valencia la espera de nuevo.

💬 | @Aitanax cuenta que le encantaría ir a las Fallas de Valencia algún año y vestirse de fallera en el #CAWTValencia:pic.twitter.com/d2i5SMkvN8 — AITANA DAILY 🦋 (@aitanadaily1727) May 21, 2026

La recta final desató una celebración colectiva inolvidable. El ritmo de 'Las Babys' puso a todo el recinto en pie antes de dar paso a un desenlace cargado de emoción con 'La chica perfecta' y 'Conexión psíquica'. Finalmente, una intensa interpretación de 'Superestrella' cerró el concierto por todo lo alto. La magia se repetirá hoy viernes, nuevamente ante 16.000 seguidores listos para cantar al unísono.