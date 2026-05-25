Diana Morant se ve como presidenta de la Generalitat Valenciana a un año de las elecciones

Acabando el mes de mayo de 2026, los protagonistas políticos de la Comunidad Valenciana, exceptuando al Partido Popular, han ido dejando caer el objetivo principal de gobernar la Comunidad Valenciana. Hace dos semanas fue Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, quien se postulaba como candidato a la Generalitat con Diana Morant como "una gran vicepresidenta". Este fin de semana era el turno de Morant. Con un vídeo publicado en su perfil de X, la líder socialista explicó esperanzada que "queda un año para recuperar la ilusión, el orgullo y el futuro de nuestra tierra". Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, su "padre político", no dedicó ninguna palabra.

Queda un any. 365 dies per a recuperar la il·lusió, l'orgull i el futur de la nostra terra. El canvi no començarà demà. Comença hui. I el fem entre tots.🎯❤️ pic.twitter.com/v4uP31ghZ3 — Diana Morant (@DianaMorantR) May 23, 2026

La huelga como incentivo

Las últimas dos semanas en la Comunidad Valenciana han estado marcadas por la huelga indefinida por parte del profesorado público. Una huelga que continua y que se esperan retomar las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación con el fin de encontrar un punto de encuentro. Este hecho ha sido utilizado por PSPV y Compromís como gasolina en las últimas sesiones plenarias celebradas en el parlamento valenciano contra el gobierno valenciano dirigido por Juanfran Pérez Llorca.

Baldoví, a Llorca: "Per què no ix al carrer?" pic.twitter.com/kKKUErsOKz — Compromís (@compromis) May 25, 2026

Comienza la precampaña

Este fin de semana, Pilar Bernabé, candidata socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia celebro un acto rodeado de militantes y cuyo protagonismo recayó sobre Bernabé, Morant y Abel Caballero, alcalde de Vigo. Durante el encuentro, que se celebró a las 12 del mediodía del sábado, Caballero confiaba en que en "un año y ocho horas, Diana Morant y Pilar Bernabé serán presidenta de la Generalitat y alcaldesa de Valencia".

🩵 "Dentro de un año y ocho horas, @DianaMorantR y @PilarBernabe serán presidenta de la Generalitat y alcaldesa de València". 🤗 "Conocí a Pilar y al escucharla lo tuve claro: es un cañón. Transmite con poderío, quiere a su tierra y a su gente, y eso se nota en cada palabra. Una… pic.twitter.com/ev32SnxY3g — PSPV-PSOE València /❤️ (@PSOEValencia) May 23, 2026

Las dudas con Mónica Oltra

En la formación naranja hay dudas acerca del futuro de Mónica Oltra. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, procesada por presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido, está sembrando dudas dentro de la formación tras fijar su posición a "asumir el reto" de la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia. En Compromís no tienen claro cómo proceder ya que Iniciativa, el partido de Oltra, apuesta por la 'vía Rufián' que es anexionar todas las formaciones a la izquierda del PSOE en una, y en Més, la parte mayoritaria, apuestan por reforzar la marca de Compromís de cara al 2027.

Por tanto, tras la situación crítica que afronta Compromís a un año de las elecciones, el Partido Socialista valenciano ya ha movido ficha de cara a las elecciones autonómicas del año que viene donde, seguramente, necesitaran de los votos de Compromís para que Pilar Bernabé y Diana Morant se conviertan en la alcaldesa de Valencia y la presidenta de la Generalitat Valenciana, respectivamente.