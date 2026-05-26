Juanfran Pérez Llorca aprobará los presupuestos de 2026 con el apoyo de Vox

El Consell y Vox han acordado aprobar los presupuestos autonómicos para 2026 a finales de julio en Les Corts, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Así lo ha anunciado el síndic de Vox, José Mª Llanos, en rueda de prensa tras la junta de síndics en la que se ha modificado el calendario parlamentario fruto de este acuerdo presupuestario. El periodo de sesiones se extenderá hasta finales de julio en lugar de finalizar el día 3 de ese mes, como estaba fijado.

El síndic de Vox ha mostrado "satisfacción" por haber logrado "el compromiso del Partido Popular y del Consell de Juanfran Pérez Llorca para impulsar una serie de medidas que Vox considera urgentes y priori para los valencianos". Ha reconocido "la buena disposición y las ganas de colaboración que ha demostrado el Consell del PPCV, y expresamente Pérez Llorca, para poder llegar al acuerdo para unos presupuestos para 2026".

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