Vandalizan la sede de CSIF en Castellón tras acordar subidas salariales para docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha amanecido este martes con una desagradable sorpresa en su sede de Castellón. Las instalaciones de esta plataforma sindical han sido objeto de una serie de actos vandálicos que han impedido el normal desarrollo de la actividad diaria de sus representantes y afiliados. Según ha denunciado la propia organización, los autores del ataque han realizado una pintada en la fachada con la palabra rates (ratas, en valenciano) y han sellado la cerradura principal introduciendo pegamento en su interior.

CSIF denuncia actos vandálicos contra su sede de Castellón, que ha amanecido con pintadas en la fachada y la cerradura sellada con pegamento, tras las últimas negociaciones con la Conselleria de Educación. 👉 https://t.co/imDymHUage pic.twitter.com/tshE9VoC5V — CSIF CV (@CSIFCV) May 26, 2026

Este ataque directo contra las oficinas no es un suceso aislado o casual, sino que se produce horas después de que la delegación lograra suscribir un importante acuerdo retributivo para los docentes. Este pacto, alcanzado tras unas arduas negociaciones con la Conselleria de Educación, tiene como objetivo mejorar las condiciones salariales y laborales del profesorado en la región. Desde la organización enmarcan este suceso en "un contexto de debate y defensa legítima de los derechos del personal educativo", dejando claro que su labor se rige exclusivamente por la búsqueda de mejoras para los funcionarios.

La reacción de la entidad no se ha hecho esperar. A través de un comunicado oficial, los representantes sindicales han condenado "rotundamente cualquier acto de intimidación o ataque contra la libertad sindical y la convivencia democrática". Para la agrupación, resulta inaceptable que ciertos sectores minoritarios recurran a la coacción, la violencia y el sabotaje para expresar su disconformidad con los pactos alcanzados en el marco del diálogo social, un pilar fundamental del Estado de Derecho.

Ante la gravedad de los hechos vandálicos registrados, los servicios jurídicos y los responsables locales ya han procedido a tramitar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. El objetivo de esta indispensable medida legal es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investiguen los desperfectos ocasionados "para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades" frente a quienes intentan amedrentar a los representantes cívicos.

En un momento donde la radicalidad intenta imponerse, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de enorme firmeza a todos sus afiliados. Lejos de ceder ante este tipo de abyectas presiones o cobardes amenazas veladas, la dirección ha asegurado que mantendrá intacto su compromiso con el diálogo. De hecho, han reiterado que su principal y prioritaria meta seguirá siendo "la defensa de los trabajadores y el respeto institucional".

El incidente acaecido en la provincia de la Comunidad Valenciana pone de manifiesto la ineludible necesidad de proteger la estabilidad del sector educativo y de rechazar con contundencia cualquier comportamiento que trate de empañar o revertir los avances logrados a través de la vía pacífica. Las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil deben poder ejercer sus funciones constitucionales de forma plena, sin temor a sufrir agresiones que resultan del todo inaceptables en una democracia liberal.