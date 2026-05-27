Educación envía a los sindicatos una nueva propuesta para desconvocar la huelga en la Comunidad Valenciana

La Conselleria de Educación remitirá este miércoles por la tarde a los representantes sindicales diversos documentos por escrito en los que plasmará sus propuestas de mejora sobre cada una de las reivindicaciones del profesorado. El objetivo de la administración es que las organizaciones puedan consultarlas a sus órganos de dirección o a los propios docentes. Ambas partes volverán a verse las caras este jueves en una nueva mesa de negociación que arrancará a las 12:00.

Así se ha decidido tras haberse desarrollado una larga reunión entre la administración y los sindicatos que se ha prolongado desde las nueve y media de la mañana hasta aproximadamente las 15:00. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha valorado el encuentro en declaraciones a los medios señalando que "ha sido una reunión larga (...) pero bastante productiva", y ha añadido que el equipo negociador va "poco a poco cerrando capítulos".

En este sentido, el secretario autonómico ha recordado que ya se firmó con dos de los sindicatos, ANPE y CSIF, el acuerdo de subida retributiva y espera que las otras tres organizaciones sindicales (STEPV, CCOO y UGT) se adhieran próximamente. Asimismo, se ha cerrado el tema de la simplificación administrativa, y la Conselleria ha aportado una pequeña modificación que mejora la propuesta sobre las ratios de alumnos. También se ha llegado a un acuerdo en materia de infraestructuras y las posturas están muy próximas en el capítulo de Formación Profesional.

En cuanto a las plantillas docentes, una línea roja marcada por algunos sindicatos, McEvoy ha puntualizado que las organizaciones de izquierda hablan del acuerdo de plantillas al que llegaron con el anterior Gobierno del Botánico, pero ha recordado que "ese acuerdo se firmó estando el Gobierno en funciones, cuando ya había perdido las elecciones, y nunca habla tampoco de que no tenía una memoria económica". Por el contrario, ha defendido que la actual Administración autonómica cuenta con una orden que garantiza la dotación de puestos docentes con pleno respaldo presupuestario.

Sobre la promoción del valenciano en las aulas, la Conselleria señala que inicialmente se llegó a retirar este bloque porque causaba fricciones entre los propios sindicatos, pero ante su petición, volverán a introducirlo. La proposición fomentará la riqueza del bilingüismo dentro del margen que establece la ley, recordando la estricta división de poderes frente a quienes exigen modificar normativas autonómicas desde el poder ejecutivo.

El equipo de la Conselleria trabajará durante la tarde para redactar los documentos definitivos, que se presentarán como acuerdos por separado a las cinco fuerzas sindicales este jueves. El representante autonómico ha aseverado que la propuesta es beneficiosa para todos los actores implicados y espera que se pueda desconvocar el paro indefinido lo antes posible para garantizar la correcta atención del alumnado valenciano.

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha avanzado que someterán los documentos a la opinión del profesorado y ha recalcado que la huelga educativa sigue en marcha. "Todo continúa (...) hasta que el profesorado no ratifique si sí o si no", ha apuntado el portavoz sindical, quien sigue viendo insuficientes las medidas planteadas sobre las ratios de alumnos por aula.