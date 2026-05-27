Policía y Ertzaintza cazan a los ladrones del hilo de pegamento tras asaltar 20 viviendas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, han desarticulado una organización criminal de carácter itinerante especializada en cometer robos en viviendas mediante el método del hilo de pegamento. Una operación gracias a la que se han esclarecido una veintena de asaltos y en la que han sido detenidos tres hombres de entre 33 y 38 años.

Las pesquisas comenzaron tras tener conocimiento de la existencia de un grupo organizado dedicado a los asaltos domiciliarios. Los agentes averiguaron que los presuntos delincuentes habían establecido su centro de operaciones en la localidad alicantina de Torrevieja, desde donde se desplazaban para cometer sus delitos.

De esta forma, el entramado criminal actuaba por diferentes puntos de la geografía española empleando la técnica conocida como hilo de pegamento y que consiste en colocar finos hilos de adhesivo entre el marco y la puerta de acceso para comprobar si las viviendas están habitadas en el momento elegido para el golpe.

Transcurridos unos días, los ladrones regresaban a las direcciones previamente marcadas. Si los hilos continuaban intactos, confirmaban la ausencia de los moradores. A continuación, utilizaban el método del impresioning, que consiste en introducir llaves maestras con láminas de aluminio para copiar la forma de la cerradura y acceder sin necesidad de forzarla.

Tras desvalijar el interior de los inmuebles, los sospechosos abandonaban el lugar cerrando la puerta simplemente con el resbalón. Gracias a esta táctica, las víctimas no se percataban del saqueo de forma inmediata, ya que la entrada principal no mostraba ninguna señal de forzamiento visible.

El cruce de datos ha permitido su detención

La banda mantenía una férrea jerarquía interna y un claro reparto de tareas. Además, adoptaban enormes medidas de seguridad en sus viajes, empleando vehículos de alquiler que reemplazaban constantemente para evitar cualquier seguimiento y dificultar su vinculación con los delitos.

El cruce de datos entre diferentes cuerpos de seguridad permitió constatar la amplitud de su radio de acción. Gracias a la estrecha colaboración con la policía autonómica vasca, se directo que el modus operandi utilizado en los asaltos del norte peninsular coincidía a la perfección con el investigado en el levante español.

Los criminales operaban mediante un sistema de relevos, manteniendo siempre a tres integrantes en nuestro país que eran sustituidos periódicamente. Esta base de operaciones en la provincia alicantina les proporcionaba el refugio ideal para planificar sus incursiones por todo el territorio nacional.

Los agentes se han incautado de joyas, relojes y efectivo

Con la correspondiente autorización judicial, funcionarios de Delincuencia Especializada procedieron al registro domiciliario del piso franco. En la intervención se incautaron numerosas joyas, relojes, dinero en efectivo y útiles para la apertura de puertas, formalizando la detención por pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza.

Hasta el momento, los investigadores han podido acreditar la autoría de veinte asaltos: ocho en la ciudad de Alicante, seis en Elche, uno en Alcoy y cinco en territorio vasco. Todos los arrestados han pasado a disposición de los juzgados de instrucción correspondientes en Torrevieja.

Desde las fuerzas de seguridad insisten en la importancia de extreman la vigilancia en las viviendas durante los periodos vacacionales. Asimismo, instan a los ciudadanos a alertar de inmediato sobre cualquier indicio sospechoso o la presencia de marcas en las puertas a través de los canales oficiales de denuncia.