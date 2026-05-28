Pérez Llorca denuncia el 'chantaje' de los sindicatos en la huelga educativa valenciana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado a las organizaciones sindicales a flexibilizar sus posturas para desbloquear la huelga en la enseñanza pública valenciana. Tras tres semanas de conflicto, el jefe del Consell ha pedido más cesiones por ambas partes para poder alcanzar un acuerdo que permita el normal desarrollo del curso académico, después de la nueva propuesta que envió ayer Educación a los sindicatos.

Durante un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, el dirigente autonómico ha defendido la postura de la Administración. Según ha explicado, la Conselleria de Educación ha modificado su documento inicial para acercar posturas, algo que contrasta con la actitud demostrada por el sindicato mayoritario STEPV. "Si no cambias, no negocias, quieres imponer", ha advertido Pérez Llorca ante la negativa de la plataforma a moverse de sus propuestas de máximos.

El presidente también ha señalado el marcado carácter ideológico de algunas de las exigencias presentadas por CCOO, UGT y el propio STEPV. Entre ellas, la petición de derogar la ley de libertad educativa. Para el jefe del Consell, esta solicitud representa una "línea roja", ya que la normativa es fruto de la voluntad del pueblo valenciano expresada en las urnas. En este sentido, ha calificado de "ilícito" pretender tumbar una norma aprobada en el parlamento simplemente por no compartir su base política.

Uno de los momentos más contundentes de su intervención se ha producido al revelar las amenazas vertidas por un representante sindical encargado de corregir los exámenes de la PAU. Pérez Llorca ha denunciado que este docente, exconcejal de Compromís, abogaba por suspender la prueba de Filosofía a los alumnos procedentes de la educación concertada. "Hacer chantaje utilizando el futuro de los alumnos para intentar conseguir una pretensión es algo muy grave", ha sentenciado, instando a los propios sindicatos a apartar a quienes mantienen estas actitudes discriminatorias.

Asimismo, el mandatario autonómico ha reprochado el oportunismo de las formaciones de izquierdas que conformaban el anterior Gobierno de la Generalitat. Ha recordado que partidos como el PSPV y Compromís se ponen ahora "las camisetas verdes" para apoyar reivindicaciones que ellos mismos desatendieron durante sus siete años en el poder, evidenciando una notable contradicción en su discurso político.

Finalmente, Pérez Llorca ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para que las pruebas de acceso a la universidad se desarrollen con absoluta normalidad. De cara a los próximos presupuestos, que destinarán más de 7.000 millones de euros a esta área, ha garantizado su compromiso económico, pero ha rechazado la "política de la mentira", advirtiendo que no prometerá ratios inasumibles para no hipotecar a los futuros ejecutivos.