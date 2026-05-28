Pérez Llorca siente "hastío y "preocupación" por el registro de la UCO en Ferraz y el 'caso Plus Ultra'

Para Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, la presunta involucración de José Luis Rodríguez Zapatero y el registro de la UCO en Ferraz durante la jornada de ayer, le cansa. Pérez Llorca expresó su "hastío" y "muchísima preocupación" de que la sociedad española tenga que ver "tantos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de España". Además, el presidente valenciano también pidió prudencia con la investigación judicial ya que, según sus palabras, "hay que dejar trabajar a la justicia".

"Las noticias son muy preocupantes"

El líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana asimiló la información que publicaban los medios de comunicación confesando que las noticias que había recibido "son muy preocupantes". Pérez Llorca mostró cautela en sus palabras ya que matizó que "en tres, cuatro o cinco días los jueces sacarán sus primeras conclusiones y que, por tanto, habrá que valorarlas".

Es el presupuesto educativo "más alto de la historia"

Acerca de la actualidad del Consell, Pérez Llorca confía en que esta misma semana se pueda frenar la huelga educativa en la Comunidad Valenciana. "Ya no tiene sentido que haya huelga", afirmaba Pérez Llorca esta semana.

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En materia presupuestaria, la partida de Educación contará con una inyección económica "histórica" en infraestructuras y en mejoras laborales para el profesorado. Estas cuentas, que se aprobarán en el mes de julio, contarán con el incremento salarial pactado esta semana entre la Conselleria de Educación y los sindicatos CSIF y ANPE.

La prioridad nacional de Vox

Acerca de la exigencia de Vox para acordar y aprobar las cuentas presupuestarias de este año, el jefe del Consell defendía su gestión y su forma de llegar a acuerdos. "Ya saben que es mi estilo, intentar que en Les Corts se pueda debatir todo y se pueda mejorar todo a través de las enmiendas", escudó Llorca.

El President, @JFPerezLlorca defiende que su prioridad nacional es educación, políticas sociales o sanidad. Los presupuestos incluirán un importante aumento en la partida de infraestructuras educativas, con casi 400 millones de euros.https://t.co/pcrnHYcmMT — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) May 28, 2026

Para el presidente valenciano la prioridad nacional es "la educación, las políticas sociales y la sanidad".