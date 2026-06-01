El presupuesto de la Generalitat que se va a "destinar a las personas" y sirve para hacer frente al Gobierno de España

Ya es oficial. La Generalitat Valenciana tendrá presupuestos en este 2026. El martes de la semana pasada, Vox anunció que se había llegado a un acuerdo con el Partido Popular para incluir dentro de los presupuestos la prioridad nacional, la reducción fiscal y facilitar el acceso a la vivienda. El viernes, el Consell dirigido por Juanfran Pérez Llorca presentó el proyecto de la ley de presupuestos en el Palau de la Generalitat.

Incremento del 3'1% en 2026

Las cuentas presupuestarias de la Generalitat Valenciana ascienden a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, un 3'1% más que los presupuestos anteriores pactados por el Consell de Carlos Mazón. Pérez Llorca, el actual presidente valenciano, destacó que el 80% del presupuestos "se va a destinar a las personas" situando en el eje el refuerzo de la sanidad, la educación, la atención social y la vivienda.

Pérez Llorca le otorgó valor a que estos presupuestos se van a debatir en el parlamento valenciano y se mostraba confiando en incorporar mejoras durante la fase de enmiendas. Señaló también que su gobierno "cumple", en contraposición del Gobierno de España al no presentar presupuestos desde el año 2023, con el compromiso de "estabilidad y tranquilidad con todos los valencianos".

Hemos presentado un presupuesto récord de 33.305 millones de euros.

El 80% del mismo va destinado a las personas, para reforzar la sanidad, la educación, la atención social, la vivienda y la juventud, nuestros ejes prioritarios. pic.twitter.com/y0W7OG8C1i — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) May 29, 2026

Inversión "histórica" en Educación

Con la crisis educativa en la Comunidad Valenciana, derivada de la huelga indefinida convocada por los sindicatos y docentes públicos, en el gobierno valenciano apuestan por una inversión "histórica" ya que engloba casi la mitad del incremento del presupuesto. Pérez Llorca destina 450 millones de euros más que en 2025 a la educación valenciana. La inversión en infraestructuras educativas, el plan Edificant, el incremento salarial o un plan de climatización.

El mes de julio, clave

Esta semana está previsto que los diferentes consellers comparezcan en el parlamento valenciano para presentar los detalles de cada partida entre el 2 de junio y el 4 de junio. A partir de ahí, comenzara el proceso de debate y enmiendas donde se calcula que para los días 21 y 22 de julio se puedan aprobar las cuentas y oficializar que la Generalitat Valenciana tiene presupuestos autonómicos.

🏛️📊 Pressupostos de la Generalitat 2026 Estem davant uns pressupostos de rècord: 33.305 milions € que milloraran la vida dels valencians.#PGV2026 pic.twitter.com/mJUF5nhlNN — GVA Economia, Hisenda i AP (@GVAhisenda) May 31, 2026

José Antonio Rovira, conseller de Economía y Hacienda, aseguraba que se ha retrasado unos meses la presentación del proyecto debido a la negociación con Vox y que la prioridad nacional no está recogida "como tal", remitiéndose al arraigo. Desde el gobierno valenciano se niegan recortes para la patronal, sindicatos o la Academia Valenciana de la Lengua.