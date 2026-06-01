Exigen la dimisión de Marlaska por la "carga innecesaria" contra una profesora en Valencia

La huelga indefinida que desde el pasado 11 de mayo vive la enseñanza pública valenciana entra este lunes en su cuarta semana y con polémica tras la agresión por parte de un agente de la Policía Nacional a una mujer que se manifestaba en los alrededores de la Conselleria de Educación este domingo 31 de mayo, donde se celebraba una nueva reunión para intentar desbloquear la situación.

Con motivo de la sesión, centenares de docentes se concentraron en los aledaños del edificio, donde llevaron a cabo una sentada y una cadena humana para exigir a la administración más negociación. En un momento de la protesta, un policía empujó por la espalda a una mujer, que cayó al suelo de forma violenta.

🔴 Imatges d'una agressió per part d'un policia a una de les professores concentrades als voltants de la Conselleria d'Educació, a València. Els fets han ocorregut mentre Educació i sindicats negociaven a l'interior de l'edifici. pic.twitter.com/QFygPWRBXb — À Punt NTC (@apuntnoticies) May 31, 2026

Los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han expresado su apoyo a "la compañera que ha sido reprimida por la Policía Nacional". Y han lamentado "la carga innecesaria" de la Policía y han deseado a la mujer "una pronta recuperación".

Apertura de expediente

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en la agresión a la docente. La mujer afectada ha presentado una denuncia por los hechos, según han informado fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha compartido un mensaje en redes en el que manifestado que la imagen que se ha visto es "inaceptable".

"Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", asevera la representante del Ejecutivo central.

Añade que "este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña… — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) May 31, 2026

Fuentes de la Delegación del Gobiero han abundado en que "la coordinación de la Policía Nacional con los sindicatos convocantes de las manifestaciones del profesorado valenciano ha sido ejemplar durante estas tres semanas" y, por ello, lamentan que "este hecho pueda empañar todo el trabajo realizado y se va a investigar".

Además, ha remarcado que la delegada "está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos".

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, también ha querido condenar cualquier acto violento:

Condeno cualquier hecho violento, venga de donde venga.

Y critico a aquellos que están más centrados en crispar, que en arreglar. pic.twitter.com/VCFwgS6CwP — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 1, 2026

Y la consejera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha manifestado que condena cualquier tipo de violencia, "también la que se produjo sobre nosotros", y ha denunciado que la sede de la administración fue "sitiada" y que se ha llevado a cabo una difusión de datos de su familia. "Hubo difusión de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio", ha señalado Ortí, en rueda de prensa este lunes.

Petición de explicaciones y dimisiones

Sin embargo estas explicaciones no son suficientes y ya están pidiendo dimisiones, desde ambos lados de la política.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se ha remitido este lunes a esa investigación abierta al agente y ha indicado que si se ha producido "algún tipo de exceso", se deberá "dar cuenta" y explicarlo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en el empujón a una docente que participaba en esa manifestación y que cayó al suelo. Sémper ha indicado que "hay una investigación abierta" en la que el Partido Popular "confía". Y ha avanzado que al ministro del Interior se le debería hacer "las preguntas pertinentes", por la responsabilidad de su cargo y su posición de jefe de la Policia Nacional.

Pero los populares no son los únicos que fijan el tiro en Marlaska. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "brutalidad policial" que, a su juicio, desplegó el agente contra la docente.

Y no es la única, desde Podemos piden también la dimisión de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, si el policía implicado en esta presunta agresión no es expulsado del cuerpo.

Misma línea desde Sumar y ERC quienes han exigido este lunes explicaciones al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno por, dicen, la "brutal y desproporcionada" actuación policial durante la protesta de este domingo.

Y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior por la "agresión salvaje, desproporcionada y absolutamente injustificada" del policía.

Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, se ha mostrado "sobrecogido" y ha condenado la "violencia" de esta supuesta agresión a una persona que estaba "tranquilamente" en la calle, "que no estaba provocando, que no estaba con actitud violenta". "Una agresión por detrás y absolutamente sin avisar, absolutamente salvaje e injustificada", ha incidido.

El parlamentario ha indicado que se desplazó ayer por la noche hasta las puertas de la Conselleria para dar su apoyo a los docentes y, una vez allí, se interesó por la persona agredida, "que había ido al hospital y le habían dado puntos".

También ha asegurado que habló con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que le envió las imágenes en las que se veía cómo el policía empujaba por la espalda a la mujer, que cayó al suelo de forma violenta.

"No entendía por qué la Policía estaba teniendo esa actitud absolutamente provocadora con los manifestantes que, en definitiva, no estaban atentando contra el orden público y que estaban únicamente haciendo una defensa pacífica de sus derechos absolutamente razonables", ha expuesto.