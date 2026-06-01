Los sindicatos tensan la cuerda y se plantan ante Educación en el inicio de la cuarta semana de huelga

La cuarta semana de huelga educativa indefinida en la Comunidad Valenciana se ha visto marcada por una agresión física que se produjo en las manifestaciones del domingo por parte de un policía nacional. Hoy, con este hecho opacando el estado de la negociación, los sindicatos no se han presentado a la reunión de esta mañana para seguir negociando junto a la Conselleria de Educación. Las reuniones se están llevando a cabo durante este día y los próximos con el fin de alcanzar un acuerdo.

El punto de conflicto se encuentra, en estos momentos, en la subida salarial. Pese a ser una reivindicación que se había llegado a un acuerdo con ANPE y CSIF, los tres sindicatos restantes han exigido que se abra de nuevo esta negociación porque en las encuestas realizadas entre los docentes valencianos es la cuestión donde se ha mostrado más rechazo.

Carmen Ortí lamenta el "bloqueo"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha mostrado contraria al bloqueo de las negociaciones con los sindicatos recriminando a STEPV, UGT y CCOO que "no tienen voluntad de negociación". Ortí ha insinuado que este bloque "hace sospechar de una huelga con un componente político grande".

Según la titular de Educación, "el principal obstáculo para cerrar un acuerdo ya no reside en cuestiones educativas, sino en la exigencia de algunos sindicatos de reabrir el acuerdo salarial alcanzado previamente con otras organizaciones sindicales".

"Volver a la negociación"

En esta rueda de prensa, Carmen Ortí, defendía estos acuerdos alcanzados con ANPE y CSIF señalando que "si una negociación va avanzando, todas las cosas se pueden hablar, pero no únicamente hablar de una cuestión (los salarios) respecto a la cual hemos dado una palabra a dos de los sindicatos". Educación pide a UGT, CCOO y STEPV que vuelvan a la negociación y ha enviado un documento que contempla el incremento salarial de 200 euros, seis nuevos días de libre disposición, la reducción de ratios hasta 2032 y un incremento presupuestario en FP. Es decir, se les ha enviado una propuesta sin variaciones salariales, pero se les pide volver ya que "aunque las posturas puedan parecer distantes" debemos "intentar acercarnos".

La línea roja de Pérez Llorca

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha atendido a los medios de comunicación en Alicante tras participar en un acto donde ha reflejado que su "línea roja" es que se produjeran acciones de "presión" por parte de sindicatos durante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, que comienza mañana.

❌ Nuestra línea roja: que se utilice el acceso a la universidad como herramienta de presión. Es intolerable e ilegal. Trabajamos para mejorar la educación, no para torpedearla en su momento más decisivo. pic.twitter.com/nWF1UhcWKs — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 1, 2026

Pérez Llorca confía en que la PAU se desarrollará con "absoluta normalidad" pero en el caso de que ocurriera lo contrario, "no cumpliría la ley, no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido" el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Realizamos una de las mayores inversiones de España en Educación, incorporando las propuestas de los docentes y garantizando la mejora de nuestro sistema educativo:

menores ratios, mejores salarios para los docentes, un nuevo plan de infraestructuras y la climatización de… pic.twitter.com/uGGVjxfFmW — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 1, 2026

Sobre la última propuesta de Educación, el líder valenciano defendía la actuación de la Conselleria y de Carmen Ortí ya que "todas las reivindicaciones que han hecho el sector el sector educativo se han tenido en cuenta, estudiado y presupuestado", concluía el presidente valenciano.