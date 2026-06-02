Arranca la PAU en la Comunidad Valenciana para 25.666 alumnos valencianos con tranquilidad, pese a la huelga

En la Comunidad Valenciana comienzan las pruebas de acceso a la universidad para 25.666 estudiantes valencianos matriculados en la fase obligatoria. Esta cifra supone un aumento de 1.883 alumnos que el curso pasado. La selectividad de este año arranca en la Comunidad Valenciana inmersa en un contexto de huelga indefinida donde se ha tenido que acordar los servicios mínimos del 100% para la supervisión de los exámenes y para las correcciones de estos.

La primera mañana de exámenes se ha caracterizado por la tranquilidad en cuanto a la huelga educativa y no se ha producido ningún incidente, según han recalcado tanto la secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, Esther Gómez, y el coordinador general de las pruebas, José Mas.

La Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, son las instituciones educativas donde se realizarán las PAU.

15.156 mujeres y 10.510 hombres

La cifra de estudiantes que se examinan de la selectividad en la Comunidad Valenciana ha aumentado en los últimos años. Concretamente, este 2026, de los más de 25.000 alumnos, 15.156 son mujeres estudiantes y 10.510 son hombres.

Además, este año se estrena un nuevo sistema de control antiplagio con radiofrecuencias para evitar problemas durante las pruebas.

📵 La Comunitat Valenciana implanta enguany, per primera vegada en les proves d’accés a la universitat, detectors de radiofreqüència per a evitar possibles fraus amb dispositius electrònics durant els exàmens. https://t.co/ltdZUrz2HA — À Punt NTC (@apuntnoticies) June 2, 2026

Calendario de exámenes

Para el comienzo de los exámenes, los estudiantes valencianos se enfrentan este martes 2 al examen de Lengua Castellana y Literatura II, a partir de las 9:30 horas, la prueba de Historia de la Filosofía a las 11:45 horas y por la tarde se examinarán de las asignaturas optativas y de modalidad, como Biología.

El miércoles 3 de junio empieza con la prueba de idioma extranjero, continuará con la de Historia de España y por la tarde será el turno de asignaturas específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía y Física.

Y el jueves 4 de junio, el último día, se concluye con el examen de Valenciano y con la prueba de Matemáticas II y Latín.

Las notas de las pruebas de acceso a la universidad se publican el 12 de junio a partir de las 13:00 horas.