La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha planteado la posibilidad de introducir modificaciones significativas en la organización de las Fallas del próximo año. Entre las medidas más destacadas se encuentra la opción de añadir una jornada adicional a la tradicional Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados o el adelanto de la plantà (el montaje de los monumentos falleros). Sin embargo, la primera edil ha dejado claro que cualquier alteración está supeditada a que el próximo 16 de marzo sea declarado día no lectivo en la ciudad.

Catalá ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras su asistencia a la presentación de una campaña institucional. Durante su intervención, ha subrayado que el equipo de gobierno municipal ya está trabajando para evaluar la viabilidad de liberar la agenda escolar en esa fecha. "Lo primero que tenemos que saber es, antes de poder analizar si esto es viable o no es viable, si el 16 puede o no puede ser lectivo", ha remarcado la regidora.

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el departamento de Educación para analizar la programación del próximo curso. Según ha explicado la alcaldesa, la posibilidad de contar con una tarde libre el citado día es una condición fundamental para poder descongestionar el evento más multitudinario de las fiestas. De esta forma, el desfile de las comisiones falleras podría concluir a una hora prudente, en torno a las 22:00 horas.

Esta reestructuración horaria traería consigo importantes beneficios para la gestión de la seguridad ciudadana en la capital del Turia. Al terminar antes los actos oficiales, los efectivos de la Policía Local podrían redestinar sus esfuerzos a garantizar el orden público durante la madrugada. Así, los agentes se concentrarían en vigilar la normalidad en las zonas de verbenas y en las áreas de mayor aglomeración de personas, equilibrando la celebración con el descanso vecinal.

En cuanto a la idea de adelantar la plantà de los monumentos al 14 de marzo, Catalá ha apostado por el diálogo entre todos los sectores implicados. La modificación del calendario no es una decisión unilateral, sino que requiere del consenso en la Asamblea de Presidentes de las comisiones, además de contar con el visto bueno del gremio de artistas y del tejido económico local. "Se pueden organizar las Fallas manteniendo un poco las 'plantàs', pero bueno, en cualquier caso creo que es una cuestión que tiene que consensuarse", ha apuntado.

Finalmente, la regidora ha recordado que el Ayuntamiento tiene la firme intención de mejorar la convivencia en las calles. Con este propósito, se prevé establecer que la instalación de las carpas en la vía pública no se realice antes del día 11. Con esta medida se pretende regular el siempre complicado equilibrio entre el disfrute de los falleros y el derecho al descanso de los residentes que no participan directamente en las festividades.