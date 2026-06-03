Diana Morant se queda en blanco y se desvincula del Gobierno de España y de los Presupuestos

Algo a lo que tiene acostumbrados Diana Morant es a rehuir de las preguntas complejas acerca de sus funciones dentro del Gobierno de España. La ministra de Ciencia y Universidades y líder socialista en la Comunidad Valenciana, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en las Cortes valencianas para presentar unos presupuestos alternativos a los pactados por el Partido Popular y Vox.

Morant, acostumbrada a liderar el PSPV desde Madrid, viajaba hasta Valencia para informar a su partido de la posición que adoptaba el socialismo valenciano con respecto a las cuentas presentadas por el Consell de Juanfran Pérez Llorca.

"La secretaria general del PSPV-PSOE"

En el momento en el que había informado sobre la estrategia socialista, fue preguntada por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno de España. Ante esto, Morant se ha pensado la respuesta durante unos segundos para posteriormente decir que "yo soy la secretaria general del PSPV-PSOE". Obviando su responsabilidad como ministra del Gobierno de España. Además, aparte del su 'olvido' como ministra, le ha pasado la responsabilidad a Arcadi España, ministro de Hacienda.

"Acatará las prioridades de Vox"

Al continuar la comparecencia, Morant criticaba el acuerdo alcanzado por Partido Popular valenciano y Vox para presentar los presupuestos autonómicos de 2026. "No nos fiamos de las cuentas presentadas por el Consell porque, al igual que han hecho los años anteriores, acabarán enmendándose a ellos mismos para atender las reivindicaciones de sus socios de Vox", ha manifestado la líder socialista.

Ha predicho que los presupuestos volverán a reflejar "recortes ideológicos e impuestos por Vox" en materia de lucha contra la violencia machista, memoria histórica, lengua, cambio climático o Acadèmia Valenciana de la Lengua.

El Gobierno "incumple" su función

La reacción de Pérez Llorca a estas palabras de Diana Morant no han tardado en llegar. El actual presidente de la Generalitat Valenciana expuso la gestión de su gobierno en contraposición del Gobierno de España y su ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Los presupuestos son la herramienta que tenemos los gobernantes para impulsar mejoras en la sociedad. El Gobierno de España hace tiempo incumple su función y su responsabilidad. pic.twitter.com/kjkO66C06q — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 3, 2026

El presidente valenciano exigía al Ejecutivo central la presentación de unas cuentas presupuestarias que "nos hacen falta a los valencianos".