Nuevo lío entre Catalá y Bernabé por la acampada educativa

Valencia está en huelga. STEPV, CCOO y UGT son los tres sindicatos que diariamente están convocando numerosas concentraciones y marchas hacia la Conselleria de Educación desde el pasado 11 de mayo. Este pasado fin de semana, concretamente el domingo, la tensión se acumuló en el edificio de Educación y en las calles de Valencia debido a que seis sindicalistas se encerraron en Conselleria a modo de protesta y a la agresión física por parte de la Policía Nacional a una mujer docente.

En estos momentos, la negociación está lejos de llegar a un acuerdo. Las posiciones de la Conselleria de Educación y los sindicatos se han ido distanciando con el paso de los días. Este pasado lunes por la noche, en la plaza de la Virgen de Valencia, los sindicalistas partidarios de la acampada querían hacer patente "la necesidad de visibilizar y denunciar la falta de diálogo y voluntad negociadora que ha mostrado en las últimas semanas la Conselleria de Educación".

El choque entre Catalá y Bernabé

Una vez más, tras el enfrentamiento en Fallas con motivo de la llegada de los trenes de cercanía, María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, han tenido un cruce de declaraciones sobre quién tiene la responsabilidad de desalojar la acampada instalada en la plaza de la Virgen. Según Bernabé, lo más importante "es agotar todas las vías de diálogo".

Preguntada por si dará orden a la Policía para desalojar la acampada de profesores en Valencia, Bernabé responde: "Lo más importante en este momento es agotar todas las vías de diálgo" https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora3J pic.twitter.com/akN0eKWdNP — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 3, 2026

Para la alcaldesa valenciana, la responsabilidad es de la Policía Nacional y "no es nuestra porque no es una acampada de turistas" y tiene un "hilo reivindicativo" que hace que dependa del Cuerpo Nacional de Policía.

🗣️ Catalá atribuïx a la Policia Nacional la competència sobre l'acampada docent a la plaça de la Mare de Déu i espera que el Corpus se celebre "amb normalitat". 👉 https://t.co/s3GFPLqHGc pic.twitter.com/hHF6DM89z8 — À Punt NTC (@apuntnoticies) June 2, 2026

La voluntad de Educación

El mismo lunes, horas antes del inicio de la acampada, la consellera de Educación, Carmen Ortí, compareció en rueda de prensa para denunciar la persecución que estaba sufriendo ella y su familia por parte de los sindicatos con la publicación de datos personales y la difusión de versiones informativas que no corresponden a la realidad a través de grupos de Telegram.

🗣️Ortí carrega contra els sindicats: "Difonen informació que no és veraç i incita a respostes desmesurades carregades de ràbia". La consellera d'Educació ha denunciat que han publicat dades seues de caràcter personal, de la seua família i del seu domicili en grups de WhatsApp.… pic.twitter.com/T92rk0wVDj — À Punt NTC (@apuntnoticies) June 1, 2026

Ortí criticaba que, de los 78.000 profesores en la educación pública, 30.000 participaron en la encuesta de los tres sindicatos del fin de semana y que el seguimiento de la huelga era del 11%. "No se puede decir que la mayoría del profesorado está a favor de la huelga cuando no la está secundando", continuó la líder en Educación.

"La mejor propuesta de la historia"

Durante la comparecencia, la consellera reiteró la voluntad de Educación a continuar negociando pese a haber presentado "la mejor propuesta de la historia para los docentes". Recordó que con esta oferta los docentes valencianos "estarán entre los mejores pagados de toda España".

Realizamos una de las mayores inversiones de España en Educación, incorporando las propuestas de los docentes y garantizando la mejora de nuestro sistema educativo:

menores ratios, mejores salarios para los docentes, un nuevo plan de infraestructuras y la climatización de… pic.twitter.com/uGGVjxfFmW — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 1, 2026

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, salió en defensa de Carmen Ortí y recalcaba que, desde el Consell, todas las reivindicaciones realizadas, "se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado".