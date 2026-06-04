Vuelco en el caso DANA: Mazón logra personarse y no será testigo

La juez de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa judicial de las inundaciones provocadas por la DANA el 29 de octubre de 2024 en Valencia, ha dejado sin efecto la declaración como testigo prevista para el expresidente valenciano, Carlos Mazón. Esto sucede ya que la Audiencia Provincial le ha dado la razón para que Mazón pueda personarse en el procedimiento judicial.

La juez ha tomado esta decisión, según se ha emitido en el auto, porque el tribunal ha estimado el recurso de apelación de Mazón admitiendo su personación en la causa judicial amparándose en los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No declarará como testigo

Con el documento emitido por la Audiencia Provincial la magistrada considera que la personación y los artículos citados le otorgan a Mazón una serie de derechos que resultan "incompatibles" con su declaración como testigo. Con la personación, Mazón, al estar obligado a decir la verdad en caso de haber declarado como testigo, no podría ejercer el derecho a no declarar o "no contestar algunas de las preguntas que se le formularan".

El artículo 118 de la Lecrim incluye "el derecho a guardar silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable".

"La instrucción continúa"

En el auto de la Audiencia Provincial se recoge que, pese a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencina de no imputar a Mazón, "la instrucción continúa" y que la no imputación del expresidente valenciano no supone un "sobreseimiento" de la causa respecto de Mazón.

Lo que consigue Mazón con la admisión a la personación en la causa es que no se ve "privado de conocer la actividad probatoria de investigación que le concierne", reza el auto.