Valencia celebra el 700 aniversario del Corpus Christi: toda la información de la gran fiesta valenciana

Valencia ya celebra la llegada del Corpus Christi. Una celebración que este año alcanza los 700 años. El Corpus Christi es una de las festividades más antiguas y representativas de la ciudad. Duranta todo el fin de semana, las calles del centro histórico de Valencia se convierten en el escenario principal de una tradición que ha atravesado siete siglos de historia y conserva elementos patrimoniales como las Rocas, la Cabalgata del Convite, las danzas tradicionales, els gegants i cabuts, personajes bíblicos y la solemne Procesión General del Corpus.

Cuatro días de actos centrales

Los actos principales comenzaron ayer por la tarde con la Misa Solemne y el Pregón del Corpus que pronunció el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

✨ València ja està preparada per a viure la seua Festa Grossa! 🙏🏻 Hui s'ha celebrat el Pregó del Corpus, que enguany l'ha pronunciat l'Arquebisbe de València, Don Enrique Benavent, amb la presència de la FMV, Carmen Prades Gil, del president de JCF i regidor de Falles,… pic.twitter.com/VI74Nsmc6J — Junta Central Fallera (@JCF_Valencia) June 4, 2026

Este viernes tiene lugar una de las principales novedades, la tradicional entrega de pomells concluirá con una entrada de diez bandas de música con la colaboración con COSOMUVAL. Este desfile termina en la plaza del Ayuntamiento.

Para el sábado 6, destaca la principal Penjà de Poals, las representaciones vinculadas al Corpus, los conciertos extraordinarios de música valenciana y de la Banda Sinfónica Municipal, y la Nit de Festa.

El gran día llega el domingo 7 de junio con la Misa Pontifical en la Catedral, la Cavalcada del Convit, los tradicionales toques de campanas que acompañan la festividad, el recorrido de las Rocas, las danzas del Corpus y la solemne Procesión General.

Fiesta de interés turístico nacional

Además de celebrar el séptimo siglo de celebración de las fiesta del Corpus en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia ha reafirmado, de nuevo, su compromiso con la fiesta para preservarla y fortalecerla de cara a las futuras generaciones.

📯 La Iglesia del Patriarca ha acogido esta noche el pregón que anuncia la festividad del #corpus. 🌺 Un 7° centenario que Valencia espera con emoción y con todo el entusiasmo por celebrar 700 años de historia, de nuestra identidad y de nuestras raíces. pic.twitter.com/NYSS1tUmgc — Mónica Gil (@MncGCS) June 4, 2026

Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones se ha iniciado la tramitación par que el Corpus Christi consiga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. También se avanza para que se alcance la conmemoración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

"Defender el Corpus no consiste únicamente en organizar una fiesta. Significa proteger un legado que ha llegado hasta este momento después de siete siglos de historia y asumir la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones posibles", defendía Mónica Gil, concejal de Fiestas y Tradiciones.