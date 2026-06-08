El Ayuntamiento de Valencia justifica la cancelación de Les Arts por el exceso de ruido

El Ayuntamiento de Valencia ha defendido este lunes su decisión de paralizar el pasado sábado el Festival de Les Arts, argumentando que la administración local se limitó a hacer cumplir la estricta normativa acústica vigente. El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha subrayado que los responsables de la organización del evento estaban plenamente informados de los límites sonoros establecidos en la ciudad y "conocían perfectamente" las reglas del juego antes de poner en marcha los conciertos multitudinarios en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Ante las reiteradas críticas por el posible daño a la reputación turística y cultural del municipio levantino, Giner ha sido tajante a la hora de defender la actuación policial. El edil ha asegurado que la imagen real que proyecta el consistorio es la de una institución verdaderamente seria, remarcando que quien cumple la ley está protegido y tiene garantizada la realización de cualquier tipo de actividad de ocio. A modo de ejemplo ilustrativo, el concejal ha recordado que ese mismo sábado la capital del Turia albergó otro concierto en Viveros, el cual respetó escrupulosamente los decibelios exigidos y pudo desarrollarse con total normalidad para el disfrute de los asistentes.

El responsable municipal también ha salido al paso de las quejas vertidas por la dirección del certamen musical sobre una supuesta falta de diálogo y empatía con la administración pública. Giner ha desmentido rotundamente esta versión de los hechos y ha confirmado que existieron múltiples conversaciones previas en las que participaron de forma activa tanto los promotores como diversos concejales y el director general de CACSA. Además, ha lamentado profundamente que el público asistente sea el gran perjudicado por los incumplimientos de la empresa, y ha aclarado que, ante el exceso de volumen certificado por la Policía Local, la medida más drástica pero ineludible era el cierre inmediato.

Aprovechando su comparecencia para valorar el incidente del fin de semana, Giner ha abordado una reciente y trascendental resolución del Tribunal Supremo. Dicho fallo judicial anula un polémico artículo de la Ordenanza de Contaminación Acústica de la ciudad, un precepto que obligaba de manera restrictiva a mantener una separación de al menos 30 metros entre las diferentes terrazas de hostelería. Esta circunstancia ha servido en bandeja al actual equipo de gobierno la oportunidad para denunciar la deficiente gestión de la izquierda durante sus años al frente del consistorio.

El titular de la cartera de Urbanismo ha apuntado de manera directa hacia el anterior equipo, señalando que las competencias en materia de ruido recaían entonces sobre el concejal Giuseppe Grezzi, destacado dirigente de la formación nacionalista Compromís. Giner ha reprochado la manifiesta "inactividad y mala profesionalidad" del anterior ejecutivo, recordando que los reveses judiciales que ahora debe afrontar la ciudad hunden sus raíces en expedientes de los años 2019 y 2022. Frente a este desolador panorama heredado, el Ayuntamiento ha garantizado que acatará escrupulosamente las sentencias de los tribunales y procederá a reformar aquellos puntos de la ordenanza que han sido tumbados por la Justicia.

Consumidores exigen la devolución íntegra de las entradas

Asociaciones de Consumidores y Usuarios exigen a la organización del Festival de Les Arts la devolución íntegra del importe abonado por las entradas y abonos del evento tras la cancelación de la segunda jornada del festival y las incidencias registradas durante su primer día de celebración, tal y como han reclamado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) y Facua Comunitat Valenciana.

Desde UCCV han indicado en un comunicado que aunque la promotora ha anunciado la devolución del importe correspondiente a las entradas del sábado y del 50% de los abonos, así como el reembolso del saldo pendiente de las pulseras cashless, estas medidas resultan "insuficientes" para compensar los perjuicios sufridos a las personas afectadas.

En este sentido, la Unión de Consumidores entiende que las personas usuarias tienen derecho a recuperar el importe completo de sus entradas y abonos, especialmente teniendo en cuenta las deficiencias denunciadas durante la primera jornada del festival, tanto por las personas asistentes como por los propios artistas, relacionadas con la calidad del sonido y las condiciones en las que se desarrollaron varias actuaciones.