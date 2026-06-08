Pérez Llorca ejecuta el 63% de las medidas presentadas en estos 6 meses como presidente

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, celebra sus primeros seis meses como president con el siguiente dato: el gobierno valenciano está llevando a cabo el 63% de las medidas que se plantearon en la sesión de investidura de Pérez Llorca. Desde su llegada a la presidencia, el líder valenciano ha apostado por el diálogo, la recuperación, la estabilidad y la política útil.

Apelo al diálogo y a la búsqueda de acuerdos para mejorar los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Así se lo he trasladado hoy a los síndics de PSPV-PSOE, VOX y PP. pic.twitter.com/gK3WSBW74l — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) January 27, 2026

22 medidas de 35 compromisos

De las 35 acciones comprometidas por el presidente valenciano durante el debate de investidura, se han acometido un total de 22, donde las rebajas de impuestos para las clases bajas y medias trabajadoras, la segunda Ley de Simplificación Administrativa o el acceso a la vivienda con el IVF y el programa de Garantías.

Se han destinado ayudas a la industria agroalimentaria, se defiende la ganadería valenciana y se ha reivindicado el agua que necesita la Comunidad Valenciana pidiendo igualdad de condiciones.

La financiación en el foco

La financiación autonómica es uno de los puntos que más preocupa a Pérez Llorca. La Comunidad Valencia sufre de infrafinanciación desde hace más de una década y resulta que la propuesta de sistema de financiación que ha planteado el Gobierno, El presidente valenciano pidió a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, un sistema "justo, solidario y equitativo" al tiempo que criticaba "la falta de diálogo de Sánchez.

También demanda un fondo de nivelación transitorio, algo que ya pedía Arcadi España, actual ministro de Hacienda, que en su día fue jefe de gabinete de Ximo Puig, conseller de Hacienda y conseller de Política Territorial, solicitaba ese mismo fondo de nivelación.

Diálogo, estabilidad…

En medio de un clima de tensión, motivado por la marcha de Carlos Mazón, Pérez Llorca asumió la responsabilidad de liderar el proyecto político de la Comunidad Valenciana, tal y como se lo pidió Alberto Núñez Feijóo, con el diálogo y la estabilidad institucional como dos señas de identidad.

… y Presupuestos

Una de las acciones más destacadas que marca el estado de una legislatura es la presentación de Ley de Presupuestos. Hace dos semanas, Vox anunció que había llegado a un acuerdo con el Partido Popular para presentar presupuestos este 2026. La aprobación de estos se emplazará a finales de julio.

Unos presupuestos que no tiene el Gobierno de España y que Pérez Llorca recriminaba a Diana Morant, ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, "que presenten unos presupuestos en España y, sobre todo, que nos garanticen esa financiación que durante tantos años nos quitan".

"Tierra de oportunidades"

Para Pérez Llorca, la Comunidad Valenciana "vuelve a ser una tierra de oportunidades gracias a las políticas del Consell" destacando proyectos que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y hasta 25.000 empleos. El president aludía al "crecimiento económico sólido y dinámico".