Sin acuerdo de Educación y los sindicatos en la quinta semana de huelga en Valencia

La huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana alcanza su quinta semana. En este contexto, los representantes sindicales y la Conselleria de Educación han mantenido un nuevo encuentro de negociación este lunes. Aunque ambas partes han constatado ciertos avances en materia de burocracia y número de alumnos por aula, la reunión ha concluido sin que se haya firmado ningún acuerdo definitivo.

La titular del departamento, Carmen Ortí, ha defendido el trabajo realizado por la Administración autonómica. Al inicio de la mesa sectorial, la consellera ha subrayado la necesidad de cerrar los acuerdos punto por punto. Ortí ha insistido en que "hay más puntos de encuentro que no" y ha pedido a los representantes de los docentes centrarse en los aspectos que les unen para dar respuesta a unas demandas que considera lícitas.

El aspecto en el que se ha logrado una mayor aproximación ha sido la reducción de la carga burocrática. A pesar de ello, las organizaciones se han resistido a rubricar el documento, alegando que deben consultar los términos con sus bases. Desde ANPE han reprochado que no se cumple su reclamación principal de reforzar el personal administrativo en los colegios e institutos.

En lo relativo a la proporción de estudiantes por clase, formaciones como CSIF han admitido que se han producido mejoras en la propuesta de la Generalidad. Sin embargo, los sindicatos mantienen su exigencia de aplicar rebajas generalizadas en todas las etapas. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha respondido de forma contundente a algunas de estas peticiones del sindicato CCOO, calificándolas de "utópicas" y advirtiendo de que implicarían tener ratios negativas en las aulas porque "lo imposible es imposible".

Ortí ha defendido que el planteamiento de la Administración supone una apuesta importante y mejora con creces las directrices establecidas por el Ministerio de Educación. La consellera ha reconocido que no se puede alcanzar el cien por cien de las pretensiones sindicales y ha descartado que las ratios del próximo curso se puedan modificar a estas alturas, dado que las plazas ya se han puesto a disposición de las familias valencianas.

Finalmente, la mesa ha abordado el estado de las infraestructuras educativas, con especial atención a los centros dañados por la gota fría y al futuro del Plan Edificant. Los sindicatos han exigido mayores concreciones, un calendario para la eliminación de los barracones y garantías presupuestarias. Frente a estas críticas, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha garantizado que las intervenciones están incluidas en los presupuestos autonómicos y ha reprochado a una de las delegadas presentes que "habla como una diputada y no como una representante sindical".