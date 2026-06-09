Educación y sindicatos acercan posturas y se emplazan al jueves para decidir sobre la huelga

Sobre las 22:15 horas de este lunes se ponía fin a una sesión que arrancaba doce horas antes y que ha servido para cerrar la negociación en tres materias: reducción de burocracia, infraestructuras y ratios, pero sin firmar ningún acuerdo. El hecho de que se haya producido este acercamiento en el último encuentro ha sentado bien en el seno del Consell dirigido por Juanfran Pérez Llorca.

Tras esta reunión que marcaba el inicio de la quinta semana consecutiva de huelga indefinida, la Conselleria de Educación ponía encima de la mesa una nueva oferta que satisfizo, en parte, a los grupos sindicales.

Postura alejada en salarios

Aunque hay puntos donde ha habido entendimiento, hay otras partes de la negociación que siguen encalladas como los salarios. Desde STEPV, CCOO y UGT exigen que se reabra este punto. En CCOO piensan que hay que volver a hablar de esta cuestión y en UGT dejaron notar que las modificaciones de Educación dejan a los profesores lejos en comparación a otras autonomías.

El plan educativo "más ambicioso"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha resaltado el acercamiento de posturas con los representantes sindicales en la mesa de negociación para avanzar "con diálogo, planificación y dotación presupuestaria" en un acuerdo que mejore el sistema público educativo de la Comunidad Valenciana.

Además, destacó que "ya existen varios aspectos en los que se ha alcanzado un amplio consenso", si bien ha indicado que las organizaciones sindicales deberán someter estos avances a sus respectivos órganos internos antes de formalizar una posición definitiva.

✅ Educació desbloqueja els punts clau de la negociació amb una inversió de 3.338M i acosta postures amb els sindicats en: - Infraestructures educatives🏫

- Simplificació burocràtica📄

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La reacción de Pérez Llorca

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, valoraba positivamente el "diálogo y entendimiento" dando por hecho que si se llega a un acuerdo "va a suponer la transformación para la educación".

Por eso mismo, el jefe del Consell ha defendido que "si todos entendemos la educación como la primera cuestión" para la sociedad, debería "ser fácil arrimar el hombro". También ha señalado que "se pueden hacer mejoras y matizar cuestiones". Tocará esperar hasta el jueves.