El Seprona investiga a la protectora Modepran tras perder el contrato millonario del refugio de Valencia

La protectora Modepran, que durante los últimos 15 años ha gestionado el refugio municipal de animales de Benimàmet, en Valencia, está siendo investigada por el Seprona por posibles irregularidades relacionadas con "movimientos extraños de animales" entre distintos centros. La actuación de la Guardia Civil se produce además en plena batalla por la gestión del refugio, después de que la entidad haya perdido un contrato público de más de cinco millones de euros que pasará a manos de una nueva adjudicataria este mismo viernes.

Agentes del Seprona se personaron este miércoles en dependencias del Ayuntamiento de Valencia para solicitar documentación relacionada con la entidad. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, explicó que el Seprona ha accedido al consistorio a solicitar información, a instancias de una denuncia relacionada con una empresa que gestiona para el Ayuntamiento, aunque ha eludido dar más datos porque ha pedido "dejar que se pueda poner en marcha el trabajo de la Guardia Civil".

Según informó la cadena SER, la investigación estaría relacionada con presuntos "movimientos extraños de animales" detectados entre distintos refugios gestionados por Modepran, unas sospechas que no son completamente nuevas y de las que Libertad Digital ya alertó en 2019.

Se trataba del caso de varios propietarios de perros de raza desaparecidos en la localidad murciana de Totana que aseguraban haber localizado posteriormente a sus animales en instalaciones gestionadas por Modepran en Valencia. Los propietarios denunciaban dificultades para recuperar a sus animales pese a la existencia de microchip identificativo. También sospechaban que otros perros desaparecidos de la zona podían encontrarse en circunstancias similares.

Modepran negó entonces todas las acusaciones y la abogada de la entidad sostuvo que la actuación de la protectora se ajustaba a la normativa.

Cinco millones perdidos

La actuación del Seprona de este miércoles coincide con uno de los momentos más delicados para la protectora. Este mismo viernes perderá la gestión del refugio municipal de Benimàmet después de que el Ayuntamiento adjudicara el servicio a una nueva unión temporal de empresas (UTE) mediante un contrato superior a los cinco millones de euros.

La decisión ha provocado una fuerte polémica. Modepran sostiene que una de las empresas integrantes de la nueva adjudicataria acumula varios procedimientos relacionados con presunto maltrato animal y ha anunciado que seguirá peleando por la vía judicial. PSPV y Compromís también han reclamado revisar la adjudicación y han exigido conocer en detalle el expediente del contrato.

Desde el Ayuntamiento, por el contrario, defienden que el nuevo modelo reforzará la atención a los animales con más personal veterinario, servicio sanitario permanente, nuevas instalaciones y mayores recursos técnicos, insistiendo en que el bienestar animal seguirá bajo supervisión municipal.