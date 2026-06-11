Los profesores votan a favor de suspender la huelga y levantan la acampada de la Plaza de la Virgen

Los profesores valencianos no quieren que la huelga indefinida continúe, por el momento. Tras las últimas reuniones mantenidas entre la Conselleria de Educación y los sindicatos donde se planteó una propuesta muy discordante con las pretensiones sindicales, se decidió trasladar dicha propuesta educativa a los profesores valencianos. Los docentes tenían como límite para votar acerca de la continuidad de la huelga y para calificar los puntos de Educación hasta ayer a las ocho de la tarde. La huelga se desconvoca a partir de mañana. Hasta nuevo aviso.

Los profesores valencianos han optado por suspender temporalmente la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, aunque continuarán con las protestas. A esta actuación se le considera como una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga, seguir con las acciones reivindicativas y retomar el paro en cualquier momento sin avisar.

El 67% de los docentes no quieren huelga

Los datos recabados por la consulta realizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han dictaminado que han participado un total de 30.238 profesionales. Del total, 17.633 personas han elegido interrumpir o desconvocar la huelga. En este conjunto, 12.526 docentes quieren suspenderla, es decir, mantenerla convocada para reactivarla cuando se decida.

El 33% restante, que equivale a más de 8.500 docentes, prefieren mantener el paro indefinido. El 90% de este grupo defiende realizar huelga indefinida con movilizaciones intermitentes o puntuales algunas jornadas, "similar a lo hecho en los últimos días". Solo el 10% sería partidario de seguir el formato de huelga todos los días.

Rechazo absoluto a la Conselleria

A inicios de semana se trasladó a los sindicatos una propuesta educativa con reducción de ratios, una burocracia más accesible y mejoras en las plantillas, un plan de climatización de centros escolares y el incremento salarial ya mencionado en el último mes. STEPV, CCOO y UGT mostraron afinidad con algunas partes, pero continuaban insatisfechos con otros puntos como el incremento salarial y el tratamiento del valenciano.

El 87% de los votantes rechaza aprobar en su totalidad la propuesta de acuerdo. El único punto que tiene un apoyo mayoritario es el correspondiente a la simplificación administrativa.

¿Dónde chocan Educación y los sindicatos?

Los puntos principales donde la Generalitat Valenciana y los sindicatos mostraban una postura más alejada son; la retribución salarial, un 90% rechaza la propuesta de Conselleria, el bloque de Formación Profesional, el 78% se ha decantado por el 'no', al igual que en lo que respecta a las plantillas, en Inclusión Educativa el 70% rechaza la medida, y, por último, el 70% rechaza la propuesta de ratios.

El fin de la acampada

Una de las consecuencias que ha tenido esta encuesta ha sido el levantamiento de la acampada instalada hace dos semanas en la Plaza de la Virgen. Los docentes han puesto fin a la acampada tras conocer los resultados de la encuesta donde se opta mayoritariamente por suspender temporalmente la huelga indefinida.

Se ha emitido un comunicado donde concretan que "queda un largo camino por delante y habrá que recorrerlo con mirada larga y voluntad transformadora". "No solo para reivindicar las necesidades de la enseñanza pública que no han sido escuchadas y satisfechas en las negociaciones, sino también para construir una educación pública capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, dejando atrás las dominaciones que atraviesan el sistema político, económico y social que no nos cansaremos de posar en cuestión".