Valencia homenajea a Nino Bravo y le convierte en el protagonista de las Fallas en 2027

Ya queda menos para las Fallas. Ayer se dio el pistoletazo de salida con el anuncio oficial de los bocetos oficiales 2027 en el Espacio 'Els Tallers' del Gremio de Artista Falleros. La falla principal de Valencia estará representada por un Nino Bravo gigante de 20 metros de altura del artista Baena Tandem y diseñada por José Luis Santos con el lema 'Vuelvo a mi tierra'. La falla infantil, bajo el lema 'El tiempo de fallas' de Ceballos&Sanabria, se quiere recordar que este no solo se disfruta durante la semana fallera sino durante todo el año.

Santiago Ballester, el concejal de Fallas, presentó junto a los artistas y diseñadores los bocetos. Como explicó el artista, el homenaje al cantante valenciano a través de 'Vuelvo a mi tierra' propone echar una mirada atrás para intuir al menos el camino recorrido y recordar con "nostalgia y sorpresa" algo "de todo aquello que durante un tiempo formó parte de nuestra vida".

'Vuelvo a mi tierra'

La próxima Falla municipal de Valencia estará elaborada con materiales 100% ecológicos y construidos con energía solar. En cuanto a las dimensiones, la escultura tiene un alzado de 20 metros y una planta de 15 metros con un total de 16 ninots.

🔝 Presentem els projectes de les #FallesMunicipals de 2027 junt amb els seus artistes 🎨. ✨ ‘Vuelvo a mi tierra’, de Baenas Tàndem amb disseny de José Luis Santés.🎼 Una imponent figura de Nino Bravo🎤, de 20 m d'altura, protagonitzarà la #falla gran i ens convidarà a fer un… pic.twitter.com/ANahg2zUCn — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) June 11, 2026

'El tiempo de fallas'

La falla infantil de Valencia, según se informó en el anuncio del boceto oficial, se va a organizar al ritmo del tiempo fallero: Crida, Presentación, Mascletá, Plantá, Pasacalles, Ofrenda o Cremá. Unas escenas entremezcladas con otros momentos falleros como puede ser tomarse un chocolate caliente con buñuelos, tirar petardos o bailar con la charanga… Todos estos momentos quedaran reflejados en los próximos monumentos que se instalarán en la Plaza del Ayuntamiento durante el mes de marzo de próximo año.

❤️‍🔥 Així hem viscut la presentació de les falles municipals 2027! 👨🏻‍🎨 El Mestre Major del Gremi d’Artistes Fallers, Vicente Julián, ha iniciat l’acte per a donar pas als artistes municipals. 🎨 Els artistes Ceballos&Sanabria i @pere_baenas han mostrat al món les seues… pic.twitter.com/4HRJsjnfsI — Junta Central Fallera (@JCF_Valencia) June 11, 2026

El conjunto quedará integrado en una "mágica escenografía espacial", de formas infantiles y geométricas, que recordando algunos edificios de la ciudad, "nos brinden un marco donde soñar a que jugamos de estas escenas".