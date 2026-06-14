Caballitos en la A-7 y persecución policial en Valencia: seis detenidos tras una peligrosa concentración de motoristas

Tarde de sábado de riesgo extremo por varias carreteras de la provincia de Valencia, donde una concentración de motoristas acabó con seis detenidos, un agente herido leve y una operación policial de gran despliegue. Todo comenzó poco después de las 18:00 horas, cuando el 112 empezó a recibir llamadas de conductores que no daban crédito a lo que veían en la A-7, a la altura de Torrent: un grupo de unas 25 motocicletas circulando de forma temeraria, muchas sin matrícula visible, realizando caballitos y llegando incluso a ralentizar de forma intencionada el tráfico en plena autovía.

La situación obligó a activar un dispositivo urgente por parte de la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Valencia, en coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico. Varias patrullas salieron en busca del grupo, que continuaba desplazándose por la red viaria con maniobras de alto riesgo. La localización se produjo apenas veinte minutos después, sobre las 18:20 horas, en la CV-35 a la altura de L’Eliana. Allí, los agentes dieron el alto al grupo, pero la respuesta fue de desobediencia. Algunos motoristas no solo ignoraron las órdenes, sino que llegaron a embestir a los agentes en su intento de huida. En ese forcejeo, un teniente de la Guardia Civil resultó herido de carácter leve y un vehículo oficial quedó inutilizado tras los daños sufridos.

En ese primer punto se logró la detención de uno de los implicados, aunque el resto consiguió dispersarse momentáneamente. A partir de ese instante, el operativo se amplió con la llegada de la Usecic y patrullas de la Compañía de Llíría, que peinaron la zona en busca del resto del grupo. La búsqueda dio resultado en un polígono industrial de Llíria, donde los agentes localizaron a varios de los participantes cuando una furgoneta trataba de cargar las motocicletas para abandonar el lugar. En ese punto fueron detenidas cinco personas más, entre ellas un menor de 16 años. La operación todavía tuvo un último episodio: otra patrulla interceptó a un menor de 12 años en uno de los accesos al polígono de la CV-35. El joven, que también formaba parte del grupo, conducía una de las motocicletas y tuvo que ser entregado posteriormente a sus padres.

En total, la Guardia Civil ha detenido a seis personas e intervenido ocho motocicletas, una furgoneta y varios dispositivos móviles. Todo el material ha quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Llíria, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. A los arrestados se les atribuyen delitos de especial gravedad contra la seguridad vial, como conducción temeraria, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y conducción bajo la influencia de drogas, además de la posible existencia de un grupo criminal organizado para la comisión de estos hechos.