Catalá ataca a Compromís y a Joan Ribó por el Plan de Inundaciones de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido la gestión del Ayuntamiento de Valencia durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024 y los días posteriores. Durante la comparecencia de la alcaldesa valenciana, diputados como Águeda Micó, de Compromís, o Javier Sánchez Serna, de Podemos, han intentado vincular la figura política de Catalá con Carlos Mazón y la actuación de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, hoy imputada.

Sobre lo que ocurrió en el CECOPI aquella tarde, María José Catalá aludió a la existencia de fallos por parte de las administraciones pero que con la información que se obtuvo por parte de la Generalitat Valenciana, "no era previsible que llegara agua".

Vamos a ver si hoy María José Catalá comparece como alcaldesa de la ciudad donde fallecieron 17 personas… O sigue actuando como encubridora de Carlos Mazón pic.twitter.com/kjLOq05hOC — Rosa Dominguez Gomez (@rosadg_) June 15, 2026

"Valencia está mejor preparada"

Preguntada por el diputado de EH Bildu sobre la preparación del término municipal de Valencia ante la llegada de otro episodio similar al que se vivió, Catalá respondía con contundencia que el municipio y la ciudad están "sin duda" mejor preparados para afrontar una catástrofe natural.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se han ido incorporando y anunciando varias medidas para estar mejor prevenidos antes las catástrofes naturales. La alcaldesa reflejó esto mencionando algunas de esas actuaciones como el cambio en la altura de los parkings, la incorporación de alertas sonoras en las pedanías, la formación de 41.000 personas antes episodios de emergencias o la implantación de cámaras que vigilan el cauce del río Turia.

"El señor Mazón asumió sus responsabilidades"

Otros responsables políticos que no han asumido responsabilidades. Ha pagado su pena. Ha indicado que, a su juicio, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ya asumió responsabilidades políticas por lo que "hizo bien, mal o muy mal" y su determinación de continuar como diputado autonómico es, ha dicho, una "decisión personal".

El Plan de Inundaciones de Compromís

Catalá ha sido preguntada en varias ocasiones por la actuación del Ayuntamiento de Valencia con respecto al Plan de Inundaciones que está vigente por parte del consistorio. Un plan que acordó Compromís y el exalcalde de Valencia, Joan Ribó. Además, tras la tragedia, el mensaje que se trasladó desde el Ayuntamiento de Valenciano es que "nadie nos avisó de que iba a llegar el agua".

Del mismo modo, la alcaldesa ha insistido que el Plan de Actuación Municipal no preveía que la posibilidad de desbordamiento del barranco del Poyo llegara hasta las pedanías del sur de Valencia. "Un plan que nosotros pensamos que no tenía fallos", eran las palabras de Catalá para eludir una responsabilidad que, según ella, recaía en Compromís y Joan Ribó.

Competencia aguas abajo

Catalá ha repetido en varias ocasiones que el ayuntamiento no tenía competencias ni tenía por qué vigilar lo que sucedía "aguas arriba", pues sólo era competente para hacerlo "aguas abajo" y que, en todo caso, nadie les avisó de que iba a haber una riada. Por eso, ha incidido, no utilizaron los servicios de megafonía para alertar a la población.

Ha reiterado que los técnicos de la Generalitat y de la CHJ irían avisando de las alertas, pero que nadie les informó de la crecida del Poyo y, en otro momento, ha desvelado que no se incorpora al ayuntamiento en la aplicación Corcom del 112 "hasta el día 30 de octubre a las 16.04".