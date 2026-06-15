Pérez Llorca le pide a España que la financiación autonómica no se pacte con los independtistas

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, se ha reunido esta mañana en el Palau de la Generalitat con Arcadi España, ministro de Hacienda, tras el abandono de María Jesús Montero a Andalucía. Pérez Llorca ha trasladado al ministro su intención de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con todas las comunidades autónomas y al que "la Comunidad Valenciana irá con la voz de todos los valencianos y valencianas para pedir un sistema justo, equitativo e igual para todos los españoles".

El jefe del Consell ha señalado que "las autonomías y el Gobierno de España debemos tener la capacidad de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos" y ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a que demuestre que "la nueva financiación no es una declaración de intenciones sino una realidad que se va a poner sobre la mesa".

La decepción de Pérez Llorca

Tras la reunión, el presidente valenciano comparecía en el Palau de la Generalitat para transmitir los temas tratados durante la reunión no exento de algunos puntos decepcionantes para Pérez Llorca. ante la negativa del ministro a que este Fondo de Nivelación sea una realidad "porque Arcadi España considera que ya se está en una fase de negociación del nuevo modelo de financiación", lo que ha señalado de "incongruencia" porque "a día de hoy ni siquiera está convocado el CPFF, ni hay un borrador de Ley orgánica que regule el nuevo modelo de financiación y tampoco hay ninguna consignación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado.

Ayudas para la DANA

El jefe del Consell también ha achacado que el Gobierno de España "no haya realizado ninguna entrega a cuenta a la Generalitat Valenciana" para hacer frente a las consecuencias de la dana, "y solo nos haya permitido endeudarnos con un dinero que hay que devolver". Por ello, el president ha exigido que "este crédito se convierta en una ayuda a fondo perdido y sea un tema que se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".