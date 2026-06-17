Los contratos de Ximo Puig y las joyas de Zapatero, protagonistas en la sesión de control a Pérez Llorca

Nueva jornada parlamentaria en las Cortes valencianas donde el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se han convertido en los protagonistas de la sesión de control a Juanfran Pérez Llorca. El actual presidente valenciano ha mostrado una noticia que vincula a Puig, Zapatero, un empresario venezolano y la pandemia de una tacada.

Más allá de los mensajes de WhatsApp del Consell durante la mañana del 29 de octubre que han afeado el Partido Socialista y Compromís a Pérez Llorca, el líder de los populares valencianos ha criticado las cuestiones internas que le ocupan al PSOE y ha señalado la publicación en los medios de comunicación la noticia que afecta a Ximo Puig. "Ha salido en los medios que la empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero".

Ximo Puig y la pandemia

Según las informaciones conocidas, la sociedad Ingeniería y Desarrollo de Alta Tecnología (IDAT), es la empresa a la que Ximo Puig adjudicó 13 millones de euros en pandemia en cuatro contratos de la Generalitat Valenciana, entre los cuales se encontraban tres hospitales de campaña construidos en pandemia, que han terminado relacionándose con el empresario chavista, Domingo Amaro, vinculado al 'caso Zapatero'.

Esta conexión empresarial aparece en el Registro Mercantil. IDAT logró cuatro contratos del gobierno formado por PSOE y Compromís. IDAT es propiedad de Hispano Vema y logró un contrato inicial de 4'8 millones mediante tramitación de emergencia. Posteriormente, IDAT consiguió dos grandes contrates de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Ana Barceló, para el equipamiento médico de los hospitales de campaña.

"Las carpas sanitarias"

En la sesión de control, Pérez Llorca ha confirmado esta información criticando la gestión de Puig durante la pandemia, al cual le ha achacado que "las carpas sanitarias de Ximo Puig", según ha mencionado, "no servían para nada y se contrataron porque Zapatero dio la orden".

"Pagafantas de la corrupción"

Cuando le ha llegado el turno a Joan Baldoví, portavoz de Compromís, al presidente Pérez Llorca le ha tocado escuchar numerosos calificativos como "cómplice", "ineptos", "inútiles" o "peligrosos" por parte de Baldoví. Pérez Llorca le ha respondido que "para ser maestro, insulta y tiene poca educación" y que los valencianos agradecen que no sea docente "porque sería una calamidad".

Pueden insultar todo lo que quieran. Vamos a seguir avanzando de forma serena, escuchando, construyendo diálogo y trabajando firmes defendiendo los intereses de los valencianos. pic.twitter.com/9VfcyNvh6T — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 17, 2026

No contento con ello, Pérez Llorca ha espetado que Compromís no "ganará nunca" unas elecciones nunca y que su proyecto es "mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa sea como sea, aunque castigue a los valencianos" y recordaba la recuperación de Mónica Oltra como candidata para intentar que "la Comunidad Valenciana sea una sucursal de Cataluña".

Ésta ha sido la última sesión de control del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en este curso político. En las próximas semanas se debatirán enmiendas a los presupuestos autonómicos que se aprobarán, si todo sigue en orden, con prioridad nacional incluida, a finales del mes de julio.