PP y Vox tumban el veto de la izquierda a los presupuestos que traerán una "bajada histórica de impuestos"

El pleno de Les Corts ha rechazado este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026. Gracias a los votos en contra del Partido Popular y Vox, las cuentas autonómicas continúan su tramitación parlamentaria con la fase de enmiendas parciales y la previsión es que sean aprobadas definitivamente a finales del próximo mes de julio.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha sido el encargado de defender el proyecto económico diseñado por el Gobierno autonómico. Se trata de los primeros presupuestos que confecciona el Ejecutivo presidido por Juanfran Pérez Llorca, a apenas un año de las próximas elecciones autonómicas. En concreto, el proyecto asciende a 33.505 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento respecto a 2025. Este avance ha sido posible tras el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox, basado en tres ejes fundamentales: prioridad nacional, bajada de impuestos y acceso a la vivienda.

Desde la oposición, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha criticado que las cuentas están diseñadas para satisfacer a los líderes nacionales del centro-derecha, argumentando que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal manejan la Administración autonómica "desde Madrid con un mando a distancia". Además, el socialista ha reprochado a Pérez Llorca su rechazo a la reciente propuesta del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre la reforma de la financiación autonómica, y ha asegurado que "la enmienda a la totalidad se la está haciendo la calle" mediante diversas huelgas y protestas sectoriales.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de farsa el proyecto económico de la Generalitat. En su opinión, estas cuentas están hechas "a la medida para contentar las exigencias de Vox" y debilitan los servicios públicos en la región. Baldoví ha augurado que el Ejecutivo autonómico será incapaz de ejecutar la totalidad de las partidas y ha acusado al jefe del Consell de buscar únicamente el mérito político de lograr aprobar unos presupuestos.

En respuesta a las críticas, el portavoz del Partido Popular, Nando Pastor, ha subrayado el marcado carácter social de las cuentas, destacando que destinan más de ocho de cada diez euros a educación, sanidad y servicios sociales. El diputado ha lamentado el ruido generado por la izquierda y ha afeado duramente la falta de propuestas reales, recordando que aún no han visto el presupuesto alternativo que prometió la líder del PSPV, Diana Morant. "Mucha palabrería, pero de trigo ni un grano", ha sentenciado.

Finalmente, el síndico de Vox, José María Llanos, ha calificado las enmiendas a la totalidad de la izquierda como un mero "brindis al sol" que solo busca generar inestabilidad política. Llanos ha defendido que el acuerdo dota a la región de unas cuentas positivas para los ciudadanos y ha garantizado que el documento final contará casi con total seguridad con el apoyo definitivo de su formación parlamentaria para otorgar estabilidad a las políticas de centro-derecha en la región.

Bajada histórica de impuestos

Además el Consell aprobó este martes el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, que entre otras cosas contempla rebajas fiscales como una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en "prácticamente" todos los tramos y que refuerza los controles en el procedimiento para el acceso a viviendas de protección pública (VPP).

➡️Bajada histórica de impuestos en la Comunitat Valenciana. ✅ Lo prometido, cumplido. Aliviamos la carga fiscal de 3 millones de ciudadanos: más de 600 M€ que se quedan en los hogares valencianos. Donde antes se lideraba en presión fiscal, con este Consell garantizamos un… pic.twitter.com/GmgsJiG885 — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 17, 2026

En total, ha destacado que la rebaja fiscal del Consell beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes, que se ahorrarán 160 millones de euros.