Camps agita el PP valenciano y reclama un congreso para volver a la primera línea política

Francisco Camps ha vuelto a dar un paso al frente en su carrera por recuperar el control del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). El expresidente de la Generalidad ha remitido una carta a militantes y simpatizantes del PPCV en la que solicita su apoyo y su voto para convertirse en presidente regional del partido cuando se convoque el congreso autonómico que reclama desde hace meses.

La iniciativa llega en un momento en el que la dirección nacional del PP todavía no ha fijado la fecha del cónclave valenciano, pese a haber convocado ya otros congresos territoriales. Camps mantiene desde hace tiempo una campaña interna para promover su regreso a la primera línea política y para disputar el liderazgo regional del partido.

La carta, distribuida a través del grupo de afiliados que impulsa su futura candidatura, se dirige directamente a militantes y simpatizantes del PPCV. En ella, Camps solicita su "compromiso" y su apoyo de cara al futuro proceso congresual.

El expresidente sostiene que el PP valenciano debe decidir su futuro mediante el voto de sus afiliados y se muestra convencido de que finalmente se celebrará el congreso regional. "Va a haber congreso regional y la dirección nacional apoyará, como siempre ha hecho, lo que se decida en ese cónclave", afirma en la misiva. Asimismo, reivindica la tradición interna del partido y asegura que nadie debe poner en duda la democracia interna del PP.

Referencias a Feijóo

Uno de los pasajes más destacados de la carta está dedicado al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Camps recuerda que conoció al líder popular en Valencia en 2006, cuando este presidía la Xunta de Galicia, y rememora unas declaraciones en las que defendía que el futuro político de su comunidad debía decidirse en Galicia y no imponerse desde fuera. También alude al respaldo que, según señala, recibió de Feijóo cuando presentó su dimisión como presidente de la Generalidad Valenciana.

Las referencias al líder nacional del PP llegan a pocos días de la visita de Feijóo a la provincia de Valencia para participar en un acto junto al presidente de la Generalidad y líder del PPCV, Carlos Mazón, y al presidente provincial del partido, Vicent Mompó.

Gobernar con mayoría absoluta

Durante la carta, Camps insiste en que el principal objetivo del PP valenciano debe ser recuperar una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de pactos.

El exdirigente popular asegura contar con el apoyo de un "amplísimo grupo de militantes" de las tres provincias valencianas y plantea las próximas elecciones autonómicas como una oportunidad para recuperar la fortaleza electoral que el partido tuvo durante sus años al frente del Consell.

"Ganar o no ganar. Esta es la única cuestión", afirma en el documento. Según Camps, el PP debe aspirar a gobernar "sin ataduras" y recuperar la capacidad de desarrollar su programa político sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas.

Críticas a Zapatero y Sánchez

La misiva también incluye críticas a José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Camps acusa a Zapatero de haber iniciado una etapa marcada por lo que denomina una deriva ideológica y censura los acuerdos alcanzados por el PSOE con formaciones independentistas durante los últimos años.

Frente a ello, reivindica la etapa en la que presidió la Generalidad y sostiene que la Comunidad Valenciana logró mantener una posición diferenciada respecto a las políticas impulsadas desde los gobiernos socialistas.