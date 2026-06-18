La pareja de Pérez Llorca renuncia al puesto de la Diputación de Valencia tras las acusaciones de "enchufismo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aterrizó en el Palau de la Generalitat en diciembre de 2025. Durante su discurso de investidura se centró en devolver la estabilidad a las instituciones, instaurar el diálogo para tender puentes entre los grupos parlamentarios y atender las demandas de las víctimas de la DANA. Casi 7 meses después de su investidura, Pérez Llorca ha tenido que atender a diferentes polémicas como las viviendas públicas de Alicante, la huelga educativa o el traslado de su pareja del Ayuntamiento de Finestrat, localidad donde Llorca era alcalde, a la Diputación de Valencia.

Según se ha avanzado esta mañana y ha confirmado este periódico, la pareja del presidente valenciano no optará a la consolidación del puesto de funcionaria en la Diputación de Valencia una vez se cumpla el periodo de seis meses de validez de la comisión de servicio, que comenzó el 5 de marzo y acaba el 4 de septiembre.

A finales de marzo conocimos que la pareja de Llorca había sido trasladada desde la administración de Finestrat hasta la Diputación de Valencia a partir de la comisión de servicios, algo que según la diputación provincial y el PP valenciano ocurre "en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo".

"Enchufismo" para PSPV y Compromís

En el momento en el que se publicó el desplazamiento de Vanesa Soler hasta la institución provincial de Valencia, el Partido Socialista valenciano y Compromís exigieron explicaciones a Pérez Llorca en las diferentes sesiones de control considerando el caso de "enchufismo" ya que la Diputación y el Palau de la Generalitat están a escasos metros de distancia. Los socialistas pidieron tener acceso al expediente del contrato ya que se aseguró que "no es normal que pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros".

Para Diana Morant, ministra y líder del socialismo valenciano, esta noticia es un "reconocimiento explícito" de que "ni es ético ni estético y seguramente tampoco legal". Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, evidenció que era una plaza "hecha a medida para la pareja del presidente y lo hemos pillado".

La visita de Feijóo a la Comunitat Valenciana tiene que ser para pedir disculpas y suspender de militancia a Mazón. Todo lo demás será humo. pic.twitter.com/xMGkLLJDBI — Diana Morant (@DianaMorantR) June 18, 2026

"La mujer de"

Según expuso el jefe del Consell, una de sus primeras decisiones personales fue trasladar su domicilio de Alicante a Valencia. En algunas sesiones de control, Pérez Llorca ha dejado claro que su pareja es "funcionaria de carrera hace más de 20 años" y que pidió, la citada comisión de servicios, "exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango".

Mi pareja es funcionaria desde hace más de 20 años. Como muchos funcionarios, ha solicitado una comisión de servicios y se le ha concedido en la Diputación de Valencia. No debería ser noticia. No todo vale. pic.twitter.com/2jJgPzoi9T — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 25, 2026

En sus declaraciones, el presidente valenciano negó que existiera ningún "trato de favor" hacia su pareja y denunció una cacería sobre ella por ser "la mujer de" y criticó el "machismo" de la oposición.