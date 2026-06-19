Desarticulada una banda que desvalijaba coches en la AP-7 rompiendo lunas con bujías

La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos en áreas de servicio de la autopista AP-7 y ha detenido a cuatro hombres de entre 35 y 45 años. A los arrestados se les atribuyen dos delitos de robo con violencia e intimidación, dieciséis robos con fuerza en el interior de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, según ha informado el instituto armado.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la denominada Operación Apertura, puesta en marcha a comienzos de este año tras detectarse un aumento de los robos en distintas áreas de servicio de la AP-7 a su paso por las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.

Investigación tras el aumento de robos

Las pesquisas permitieron a los agentes identificar el modo de actuación del grupo y determinar que sus integrantes disponían de medios para desplazarse rápidamente por diferentes puntos de la autopista durante una misma noche.

Según la Guardia Civil, los sospechosos utilizaban dos vehículos, uno destinado a sus desplazamientos habituales y otro empleado presuntamente para cometer los robos. Además, los automóviles figuraban a nombre de terceras personas, una circunstancia que, según los investigadores, buscaba dificultar el seguimiento policial y la identificación de los responsables.

La investigación también permitió comprobar que los miembros del grupo actuaban de forma coordinada. Antes de ejecutar los robos, algunos de ellos accedían a las áreas de servicio para verificar la ausencia de presencia policial y localizar posibles objetivos.

Una vez seleccionados los vehículos, comunicaban al resto de integrantes las condiciones para actuar y llevar a cabo los robos con rapidez.

Fragmentos de bujía para romper las ventanillas

La Guardia Civil ha explicado que los detenidos empleaban pequeños objetos contundentes para acceder al interior de los vehículos estacionados. Entre ellos destacaban fragmentos de bujía, utilizados para fracturar las ventanillas de un solo impacto.

Este método les permitía, presuntamente, romper los cristales con rapidez y acceder al habitáculo para sustraer pertenencias de los usuarios de las áreas de servicio.

Los investigadores atribuyen al grupo dieciséis robos con fuerza en el interior de vehículos, además de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Según la información facilitada por la Guardia Civil, en algunas ocasiones los presuntos autores llegaron a emplear la violencia contra las víctimas durante la comisión de los hechos.

Registros en Torrevieja

Como resultado de la operación, los agentes llevaron a cabo dos registros domiciliarios en la localidad alicantina de Torrevieja, actuaciones que se realizaron con autorización judicial.

Durante los registros se recuperaron diversos efectos que, según la investigación, procedían de los robos denunciados. Entre los objetos intervenidos figuran joyas, dinero de distintos países y otros efectos personales relacionados con los hechos investigados.

Asimismo, la Guardia Civil incautó dos vehículos de alta gama que presuntamente habrían sido utilizados por los integrantes del grupo durante sus desplazamientos y actividades delictivas.

Los agentes también localizaron e intervinieron distintos objetos en los vehículos utilizados por los detenidos. Entre el material hallado se encontraban guantes, linternas, navajas, destornilladores, un spray de defensa, una bujía y dos palos de golf.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, estos elementos habrían sido utilizados para la comisión de los delitos investigados.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón con la colaboración de la Guardia Civil de Burriana. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.