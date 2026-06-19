Dos menores detenidos en Valencia tras entrar armados a su colegio y herir a una compañera

Un nuevo episodio de violencia en las aulas ha alterado la normalidad este viernes en la Comunidad Valenciana. Dos estudiantes han protagonizado una agresión contra una de sus compañeras durante el horario lectivo en el IES Escultor Badia, un centro de educación secundaria ubicado en la localidad de Foios. Los hechos han requerido la intervención inmediata de las autoridades competentes para restablecer el orden, garantizar la seguridad en el recinto escolar y esclarecer los detalles de lo sucedido.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Educación del Gobierno autonómico, la rápida actuación del profesorado ha sido absolutamente determinante para evitar que el incidente revistiera una mayor gravedad. Los docentes del instituto, al percatarse de la alteración del orden, aplicaron de forma diligente los protocolos correspondientes y alertaron de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Gracias a esta pronta respuesta, la alumna agredida ha resultado herida de carácter "leve", y ha podido recibir la asistencia y el acompañamiento pertinentes tras el desafortunado altercado.

Efectivos de la Guardia Civil se personaron a los pocos minutos en las instalaciones del instituto valenciano para hacerse cargo de la situación. Tras recabar los primeros testimonios y llevar a cabo las identificaciones oportunas en el lugar de los hechos, los agentes procedieron a la detención de un menor por su presunta implicación directa en los actos violentos perpetrados contra su compañera de clase, abriendo así las correspondientes diligencias policiales.

El caso del segundo alumno agresor presenta una particularidad legal que ha condicionado de manera directa la actuación de los agentes. El Instituto Armado ha precisado que este segundo individuo no ha podido ser arrestado al tener la consideración de menor inimputable por una estricta cuestión de edad. En cumplimiento de lo que dicta la legislación española, las autoridades policiales se han limitado a entregar a este estudiante a sus padres o tutores legales para que se hagan cargo de él.

Es importante recordar que el ordenamiento jurídico establece que los menores de 14 años están completamente exentos de cualquier responsabilidad criminal. Por tanto, no pueden ser detenidos, ni procesados, ni se les pueden imponer las sanciones recogidas en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. En estos supuestos de inimputabilidad, la ley deriva las consecuencias al ámbito civil, obligando a los progenitores a responder por los daños causados, y traslada la vertiente reeducativa a los servicios sociales autonómicos.

Paralelamente a la investigación de las autoridades, el propio centro educativo ha puesto en marcha su protocolo de convivencia escolar. La inspección educativa analizará detalladamente el suceso para dilucidar las causas que motivaron esta agresión y adoptar, de manera coordinada con la dirección del instituto, aquellas medidas disciplinarias y correctivas que sean necesarias para preservar un entorno seguro para todos los alumnos.