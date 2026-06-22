Diana Morant ataca al juez Peinado por el auto de Begoña Gomez y a Feijóo por su visita a Valencia

Este fin de semana se ha conocido el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que indica que se le abre juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y se le retira el pasaporte. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha criticado esta actuación judicial y se ha posicionado en contra de la justicia española. Según la ministra y líder del PSPV-PSOE, el auto muestra que se trata de "una causa política" y ha lamentado que se "persiga" a Begoña Gómez. "Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas", apuntó Morant.

En más de una ocasión, se ha escuchado a la ministra valenciana afirmar que respeta a la justicia, pero por otro lado critica las actuaciones judiciales que perjudican a su partido.

El auto de Peinado

Según Morant, este auto demuestra que la causa judicial contra la mujer de Pedro Sánchez es una "causa política". Criticó la retirada de pasaporta considerando que es una medida "sorprendente" y que "no tiene ningún sentido judicial". En referencia al juez Peinado, Morant afirmó que "este señor ya no conoce ninguna línea roja" y que "condenamos este auto y toda la instrucción que ha hecho".

Por tanto, el socialismo valenciano sospecha de prevaricación, por parte del juez Peinado, y ataca el sistema judicial nacional por investigar e imputar a la mujer del presidente del Gobierno de España.

El Sr. Peinado seguramente está pagando favores a la Sra. Ayuso y contribuyendo a quien pueda hacer que haga con ese maltrato contra Begoña Gómez, una persecución que se entiende como una causa política contra la mujer del presidente para afectar al presidente y tumbar al… pic.twitter.com/ppV2sVq56t — PSOE (@PSOE) June 20, 2026

"Una casualidad perversa"

Diana Morant enfocaba el tiro ante los medios de comunicación tras la marcha del Orgullo LGTBIQ del sábado en Valencia contra el juez Peinado y el enchufismo de su esposa en el Ayuntamiento de Madrid. "No deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida", afirmó Morant. Para más inri, la ministra y líder socialista atacó a la hija del juez Peinado insistiendo en que ella forma parte de la dirección de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y es concejal en un ayuntamiento madrileño.

La visita de Feijóo a Valencia

Este fin de semana también ha habido mucha intensidad en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana debido a la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Diana Morant no quiso desaprovechar la ocasión para criticar al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y al propio Feijóo. "El señor Pérez Llorca se quedó sin que el líder del Partido Popular lo bendijera como candidato a la presidencia de la Generalitat", apuntó la socialista.

Y en referencia a la DANA, Morant mostró su cara más ofensiva recriminando a Feijóo que no se acordara de las víctimas y lo único que le preocupara es la "supuesta persecución y maltrato que hemos hecho al Partido Popular y al Consell".

A Feijóo le preocupa más una supuesta persecución al PP que las víctimas de la DANA. Una vez más, sale a proteger a Mazón y su negligencia. La sociedad valenciana no se lo perdonará. pic.twitter.com/gH851x8ntQ — Diana Morant (@DianaMorantR) June 21, 2026

Mazón siempre presente

Algo que no ha olvidado Diana Morant, y tampoco el PSPV-PSOE, es a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana. Morant apuntó a Mazón para recriminarle a Feijóo su 'no' presencia en el acto del sábado. "Tampoco ha salido a recibirle el señor Mazón". "¿Qué pasa? Que el señor Mazón le incomoda al señor Feijóo. Es tóxico para el señor Feijóo. ¿Estaba en la playa hoy también el señor Mazón?", concluía Morant.