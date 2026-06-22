Juanfran Pérez Llorca: "Asistimos ya al principio del fin del sanchismo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "hoy asistimos ya al principio del fin del sanchismo en España y en la Comunitat Valenciana", tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Infraestructuras, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por el caso mascarillas.

El líder de los populares valencianos ha señalado que "el partido que venía a cambiar las cosas ha demostrado que lo que hacía era aprovecharse de las instituciones para sacar provecho propio" y ha agregado que la condena que hoy hemos conocido ratifica "el modus operandi que tenía el PSOE en España y también en la Comunitat Valenciana", ya que, "el señor Ábalos fue el número dos de Diana Morant en las elecciones Generales de 2023".

Por este motivo, Pérez Llorca ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones y "acabar cuanto antes con esta pesadilla que supone el sanchismo y que estamos sufriendo todos los españoles".

La sentencia del Supremo

Sobre la sentencia, el jefe del Consell considera que representa lo que se está "descubriendo cada día, cada semana, del 'modus operandi' que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunitat Valenciana", y cree que el fallo "habla por sí solo".

"Cuando se dio la moción de censura contra Mariano Rajoy, el ponente de esa moción de censura fue el señor Ábalos, y esa moción de censura estaba fundamentada con la corrupción. El Partido Socialista quería venir a cambiar las cosas y lo que se ha demostrado es que quería venir a aprovecharse de las instituciones y a sacar provecho propio", ha enfatizado.

Ábalos utilizó el COVID-19 para delinquir. Así queda acreditado en la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 24 años de cárcel. Esa es la bajeza moral del nº2 de Diana Morant en la lista del PSOE al Congreso en la Comunitat Valenciana.https://t.co/IKaYKXmG6O — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) June 22, 2026

Pérez Llorca ha apuntado que le preocupa "mucho" que el Partido Socialista "no" haya "cambiado de actitud, y menos los socialistas valencianos", y ha apuntado: "A cada procesamiento, a cada imputación, vemos cómo muchos dirigentes socialistas salen a cuestionar a los jueces, a cuestionar a la justicia, o incluso a defender a lo que, para todos, tenemos claro, que existen actividades irregulares".

El 'president' también se ha referido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Todos los días, poniendo en cuestión a los jueces y poniendo en cuestión, por ejemplo, las joyas que han detectado o que han descubierto la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero".