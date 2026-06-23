Así ha sido el accidente en Forcall: un camión se precipita por un barranco con 205 cerdos

Un hombre de 68 años ha resultado herido este martes tras salirse de la vía y caer por un terraplén el camión que conducía y que transportaba 205 cerdos en el término municipal de Forcall (Castellón). El vehículo ha terminado volcado en una zona abarrancada, a unos 20 metros de la carretera, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 12:40 horas en el kilómetro 5 de la carretera CV-124. Hasta el lugar se han movilizado medios sanitarios, bomberos y Guardia Civil para atender la emergencia y asegurar la zona.

El camión ha abandonado la calzada por causas no precisadas y ha terminado precipitándose por un terraplén. Según los bomberos, el vehículo ha quedado volcado en un punto de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de rescate del conductor.

Actualización accidente: #Bomberos finalizan excarcelación del conductor herido en colaboración con medios sanitarios y guardia civil.

El camión se ha salido de la vía volcando en una zona abarrancada a unos 20 metros de la carretera, transporta un total de 205 animales muchos… pic.twitter.com/nX8a3kVGqh — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) June 23, 2026

La caída se ha producido en una zona abarrancada, a unos 20 metros por debajo del nivel de la carretera, lo que ha obligado a desplegar medios especializados para la excarcelación del conductor.

Rescate del conductor

El conductor ha quedado atrapado en el interior de la cabina tras el vuelco. Los bomberos han procedido a su excarcelación con la colaboración de equipos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

Una vez liberado, el herido ha sido atendido por un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Posteriormente se ha activado un helicóptero sanitario para su traslado.

El hombre presentaba fractura de cadera y fémur además de politraumatismo, según la información facilitada por el CICU.

Tras la estabilización inicial, el paciente ha sido evacuado en helicóptero al Hospital General de Castellón. No han trascendido más datos sobre su evolución clínica.

El dispositivo sanitario ha contado con la intervención de un SAMU terrestre y apoyo aéreo, coordinados desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Carga del vehículo y consecuencias

El camión transportaba un total de 205 animales, de los cuales una parte ha fallecido como consecuencia del accidente, según han indicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios de emergencia han trabajado también en la zona para valorar la situación derivada del siniestro y la presencia de la carga en el vehículo accidentado.