Hito histórico en el Oceanográfico de Valencia: nacen dos crías de león marino mellizas

El Oceanográfico de Valencia ha sido el escenario de un hito científico y zoológico excepcional tras registrar el nacimiento de dos crías mellizas de león marino californiano (Zalophus californianus). Se trata de un acontecimiento sumamente inusual para esta especie, de la cual existen escasísimos antecedentes documentados en instituciones zoológicas de carácter internacional. El doble alumbramiento tuvo lugar el pasado 31 de mayo en el marco de un parto que, a pesar de su complejidad, se desarrolló de manera completamente normal, transcurriendo un lapso de aproximadamente dos horas entre la llegada al mundo de la primera y la segunda cría.

A través de un comunicado emitido por el propio centro acuático, se ha detallado que ambos ejemplares nacieron en presentación caudal —lo que popularmente se denomina de cola—, una posición que habitualmente incrementa el riesgo de complicaciones durante el alumbramiento. Pese a esta dificultad añadida, la madre demostró una gran fortaleza al completar todo el proceso biológico de forma natural y sin requerir en ningún momento la asistencia o intervención del equipo veterinario del complejo. Este hecho es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la literatura científica especializada apenas recoge partos múltiples en pinnípedos, reduciéndose los antecedentes en leones marinos californianos a contados casos aislados ocurridos en zoológicos de Japón, Alemania o el Reino Unido a lo largo de las últimas décadas.

Desde el equipo de cuidadores del Oceanográfico de Valencia (Cacsa-GVA), quienes han monitorizado minuciosamente el parto y la posterior evolución de la familia, han calificado la experiencia como algo extraordinario, reconociendo que, aunque se conocen historias remotas, nunca antes habían presenciado una situación de tales características en sus instalaciones. Los especialistas en biología marina recuerdan que las hembras de esta especie están preparadas evolutivamente para gestar y amamantar a un único descendiente por periodo, por lo que este nacimiento gemelar representa un desafío de gran envergadura tanto para la supervivencia de los recién nacidos como para la salud de la madre.

Durante este primer mes, los esfuerzos prioritarios del personal técnico y veterinario se han centrado en verificar que las dos crías estén recibiendo la lactancia de manera correcta y equitativa. Asimismo, se vigila de cerca que la madre no rechace a ninguno de los cachorros, consolidando un vínculo materno saludable que garantice una evolución favorable para todos. Según relatan sus cuidadores, el foco principal está en supervisar que exista una interacción normalizada y que la progenitora sea capaz de amamantar a ambas crías por igual.

Por el momento, los tres ejemplares se encuentran resguardados en una zona de manejo interno y fuera de la vista de los visitantes, un espacio restringido que facilita una vigilancia constante por parte de los profesionales del centro. En este recinto protegido, el equipo evalúa con regularidad diversos indicadores de bienestar, tales como la movilidad de los pequeños, sus niveles de vocalización, la frecuencia de las tomas y la progresiva recuperación física de la hembra tras el enorme desgaste energético que conlleva la doble crianza. La previsión del Oceanográfico es que, en las próximas semanas y siempre que la evolución de la madre sea óptima y las crías dominen por completo sus habilidades de natación, se empiece a planificar su traslado e incorporación progresiva a las áreas de exhibición públicas del parque.