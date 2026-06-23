No duró ni 24 horas: roban 200 metros de cobre en un pozo recién reparado en Valencia

La reconstrucción de una infraestructura dañada por la DANA apenas duró unas horas. Una banda de ladrones desvalijó durante la noche un pozo de riego de la Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala, en la provincia de Valencia, apenas un día después de que la empresa pública Tragsa concluyera las obras de reparación.

El robo se produjo en una instalación que abastece cerca de 500 hectáreas de cultivo de los municipios valencianos de Real, Montroi, Montserrat y Llombai. Según denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), los asaltantes causaron destrozos valorados en más de 25.000 euros y sustrajeron alrededor de 200 metros de cable de cobre.

La organización agraria considera especialmente grave la rapidez con la que actuaron los delincuentes. Las obras de reconstrucción habían finalizado recientemente, casi veinte meses después de que la DANA del 29 de octubre de 2024 dejara importantes daños en la captación de agua, las tuberías, los sistemas eléctricos y otras instalaciones de la comunidad de regantes.

Los responsables de la entidad sospechan que los autores del robo conocían perfectamente el estado de las obras y estaban vigilando la instalación. "Debían estar atentos a la evolución de los trabajos", señalan. Según su relato, los ladrones permanecieron entre cinco y seis horas en el lugar desmontando equipos eléctricos, incluido el centro de transformación, antes de llevarse el cobre.

"Por fin Tragsa había terminado la reparación, a falta únicamente de la puesta en marcha, pero actuaron incluso antes de que pudiéramos retomar los riegos con normalidad", lamentan desde la comunidad de regantes. Los agricultores recuerdan además que durante todos estos meses han tenido que buscar soluciones provisionales para mantener el suministro de agua, con costes mucho más elevados.

AVA-ASAJA advierte de que este asalto no es un caso aislado. La organización asegura que los robos en explotaciones agrarias, pozos y viviendas rurales se han intensificado en esta zona de la Comunidad Valenciana y reclama más vigilancia tanto en el campo como en los puntos donde puede acabar el material sustraído, especialmente las chatarrerías.

La asociación agraria también pide una aplicación más estricta de la ley de multirreincidencia para endurecer las penas por los hurtos en explotaciones agrícolas. Según sus estimaciones, los robos provocan pérdidas cercanas a los 30 millones de euros al año en el sector agrario valenciano.

El caso ha generado indignación entre los afectados, que ven cómo una infraestructura reconstruida tras una de las peores catástrofes naturales sufridas por la región ha vuelto a quedar inutilizada apenas unas horas después de su reparación.