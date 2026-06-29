Diana Morant se postula como candidata a la Generalitat y confía en la visita de Sánchez a Valencia

De forma oficiosa, pero ya hay candidata, por parte del PSPV-PSOE, para las elecciones autonómicas del año 2027 en la Comunidad Valenciana. La candidata es Diana Morant, secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Morant anunciaba este fin de semana durante el Comité Federal del PSOE en Ferraz, que tiene la intención de presentarse con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

Diana Morant defiende que los valencianos necesitan al Partido Socialista y cree que puede ganar los próximos comicios autonómicos porque le "duele" las políticas que PP y Vox están aplicando para los valencianos. La dirigente socialista hacía un llamamiento a la "unidad" socialista. Además, Morant aseguró que "la sociedad está viendo que su vida mejora cuando gobernamos los socialistas".

Rendirse no es una opción. Los y las socialistas vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/bdWNWkQfJP — Diana Morant (@DianaMorantR) June 27, 2026

Pedro Sánchez volverá a Valencia

La ministra valenciana ha estado muy activa este fin de semana tras su postulación a ser candidata a la Presidencia de la Generalitat. En una de las declaraciones que realizaba ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a volver a Valencia "muy pronto" para hacer "un balance" de la gestión de la recuperación tras la DANA y con "mejores noticias para las víctimas", según explicó Morant. Sánchez lleva sin estar en Valencia desde mayo de 2025.

En un acto benéfico realizado ayer en Silla, Morant insistía en que, durante este tiempo desde las inundaciones de octubre de 2024, los socialistas han intentado "estar siempre al lado de las víctimas".

La respuesta del Consell

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, sostiene que lo único que busca el socialismo valenciano es "sostener a Pedro Sánchez" como presidente del Gobierno. Para Barrachina, "el PSOE ha decidido resistir en lugar de gobernar y esa es una muy mala noticia para todos los valencianos". Barrachina señaló la actitud de Morant con los valencianos ya que "si de verdad estuviera preocupada", dice el portavoz valenciano, que "dejaría de actuar como escudo político de Pedro Sánchez y empezaría a reclamar el fin de la infrafinanciación y la llegada inmediata del fondo de nivelación transitorio que necesita la Comunitat".

A lo que se está dedicando Pedro Sánchez es a escribir la antología del crimen en España. ❌19 delitos distintos a su alrededor

❌94 imputados

❌1.817 años de cárcel para su entorno pic.twitter.com/vvJ5unMipS — Miguel Barrachina Ros (@BarrachinaM) June 27, 2026

Diana Morant se "esconde"

Nando Pastor, portavoz del Partido Popular en las Cortes valencianas, aseguraba en una de sus últimas intervenciones que Diana Morant "se esconde y es incapaz de dar la cara" sobre José Luis Ábalos y la sentencia del Tribunal Supremo.

🔴 Diana Morant se esconde porque sabe que Ábalos era su número dos. Se esconde y es incapaz de dar la cara porque era su número dos, como también lo fue de Pedro Sánchez.https://t.co/l1C2EehOH5 — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) June 23, 2026

Para Pastor, Diana Morant "empieza a ser consciente de lo complicado que lo tiene" ya que Morant, durante la semana pasada, suspendió varios actos hasta que habló en el Comité Federal socialista.