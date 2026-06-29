PP y Vox avanzan con los presupuestos y "aparecerá" la prioridad nacional de Abascal

José María Llanos, el portavoz de Vox en las Cortes valencianas, aseguraba esta mañana que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 van a ser "los primeros de toda España" en los que aparecerá "expresamente" el concepto de prioridad nacional que reivindica la formación de Santiago Abascal y se concretará en servicios sociales o el acceso a la vivienda. "Estamos satisfechos de ello" aseguraba Llanos incidiendo en que, si el PP quiere tener presupuestos, la prioridad nacional "aparecerá" en estas cuentas.

El grupo parlamentario de Vox ha registrado un total de 115 enmiendas parciales a las cuentas autonómicas presentas por el gobierno valenciano dirigido por Juanfran Pérez Llorca. El portavoz de Vox defendía que las "tres patas" del acuerdo entre PP y Vox "han sido siempre la prioridad nacional, la seguridad y la inmigración y vivienda".

Las enmiendas parciales de Vox

En cuanto a las enmiendas parciales del partido de Abascal, en vivienda plantean "reorientar" la Oficina Valenciana de Inclusión y llamarla Oficina de Arraigo y Retorno, y fomentará "el retorno voluntario de las personas migrantes". Incrementan partidas en materia de inmigración, ocupación ilegal y en las políticas de maternidad y familia.

Han reclamado incrementos en la protección de la ley educativa y en el apoyo a la industria cerámica "tan perseguida" por el Gobierno de España.

🚨 HISTÓRICO: VOX propone la inclusión de la prioridad nacional por primera vez en unos presupuestos en España. ◾️Las más de 100 enmiendas presentadas por VOX al presupuesto de la Comunidad Valenciana incorporan la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública y a los… pic.twitter.com/nQgPx0G6nM — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) June 29, 2026

La negociación con el PP

José María Llanos afirmaba que mucha de estas enmiendas "han sido ya negociadas" mientras que desde el grupo popular, la diputada Mari Carmen Contelles, aseguraba que no se han sentado con Vox para negociarlas.

5.000 enmiendas entre PSOE y Compromís

Desde la oposición, el Partido Socialista valenciano y Compromís han presentado más de 5.000 enmiendas a los presupuestos, una "cifra récord" por parte del PSPV-PSOE.

La Comunitat Valenciana a la vanguardia de la infamia gracias a Pérez Llorca. https://t.co/gqStavzoWO — Jose Muñoz (@JMLladro) June 29, 2026

Las cuatro mil enmiendas socialistas han sido defendidas por el portavoz parlamentario, José Muñoz, quien criticaba los presupuestos del Consell porque "solo responden a dos intereses" del presidente Juanfran Pérez Llorca, "ser el candidato del PP a la Generalitat Valenciana y garantizarse esa candidatura a través de la satisfacción de una persona sentada en Madrid, Santiago Abascal, que representa lo peor de la política española".