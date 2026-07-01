Siete evacuados tras un incendio ya extinguido en la Universidad Politécnica de Valencia

Un total de siete personas han tenido que ser evacuadas de sus puestos como consecuencia de un incendio que ha hecho saltar las alarmas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Las autoridades y el cuerpo municipal de bomberos han confirmado que el fuego se encuentra ya totalmente extinguido, devolviendo la tranquilidad a la comunidad educativa en un corto periodo de tiempo y sin tener que lamentar ningún tipo de daño personal.

Según la información facilitada por fuentes de la propia institución académica, el foco del incidente se situó en el edificio 8P del campus. En concreto, las llamas se originaron en un motor de combustión interna alternativo que estaba siendo objeto de estudio y análisis exhaustivo dentro de una de las salas de ensayo de estas dependencias universitarias.

Desde la Universidad han querido transmitir un mensaje de absoluta calma a las familias y alumnos al confirmar que los protocolos de seguridad funcionaron a la perfección. En el mismo instante en el que se detectó la anomalía técnica y el posterior inicio del fuego, se procedió a desalojar al personal de forma preventiva. Inmediatamente después, se dio aviso a los efectivos de emergencias, que lograron controlar la delicada situación con enorme celeridad.

La zona directamente afectada por este suceso se encontraba convenientemente aislada del resto de unidades del edificio, un factor técnico de diseño que sin duda facilitó la labor de extinción y evitó la peligrosa propagación del humo. Una vez sofocadas las llamas, los bomberos procedieron a realizar las pertinentes labores de ventilación, el paso previo e indispensable para poder acceder de nuevo al recinto con plenas garantías y evaluar los daños materiales.