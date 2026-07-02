El PP lanza la campaña 'La Espera Infinita' contra el caos ferroviario de Sánchez en Valencia

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha presentado en Gandía la iniciativa 'La Espera Infinita', que recorrerá la región para denunciar el "deterioro" del servicio de Cercanías. El objetivo principal es exigir al Gobierno de España "las inversiones necesarias para garantizar un transporte ferroviario fiable, puntual y a la altura de lo que merecen los valencianos".

El acto, celebrado frente a la estación de Renfe, ha reunido a más de cincuenta alcaldes y portavoces de municipios afectados por las líneas C-1, C-2, C-3, C-5 y C-6. Los dirigentes han escenificado un frente común para reclamar soluciones ante un problema que, según aseguran desde la formación, "ya afecta a toda la provincia".

Durante su intervención, Mompó ha denunciado que el Ejecutivo "ha condenado a los valencianos a una espera infinita" y ha lamentado que los retrasos y las cancelaciones han "dejado de ser una excepción para convertirse en la normalidad". "Cuando no es la catenaria, es una incidencia técnica. Cuando no es una incidencia técnica, es cualquier otro problema. Lo único que nunca llega es una solución", ha lamentado el líder provincial.

El dirigente ha advertido de que el continuo deterioro del servicio empuja a los usuarios hacia el vehículo privado al perder la confianza en el tren. Esta situación, ha argumentado, "está colapsando los accesos a la ciudad de Valencia", incrementando los atascos y la contaminación. Así, la falta de inversión se traduce en un problema "de movilidad, de competitividad y de calidad de vida".

En el terreno económico, Mompó ha puesto de manifiesto la "contradicción" del presidente del Gobierno por "defender la movilidad sostenible mientras abandona el principal servicio de transporte público". Además, ha recordado que en 2018 el Estado recaudó 82.859 millones de euros por IRPF, frente a los 142.466 millones previstos para 2025. "Se recauda un 72% más, pero ese dinero, desde luego, no está en Cercanías", ha subrayado, preguntándose dónde están los impuestos de los ciudadanos.

La iniciativa se desarrollará durante los próximos meses mediante una recogida de firmas, una plataforma digital interactiva y una batería de mociones en los ayuntamientos. La meta, según los organizadores, es "convertir el tiempo perdido en presión política" frente a las reiteradas demoras de Transportes.

Por su parte, el portavoz municipal en Gandía, Víctor Soler, ha asegurado que su ciudad "simboliza mejor que nadie el abandono ferroviario" y ha cargado contra la exalcaldesa y actual ministra, Diana Morant, por las promesas incumplidas. Soler ha alertado también de que este verano la localidad pierde su conexión directa con Madrid, lo que supone "un golpe para miles de viajeros y para nuestro sector turístico".